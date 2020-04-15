Проблемный город: в Ялте удваивают количество полицейских патрулей

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Практически весь личный состав городского управления МВД и Росгвардии будет привлечен к патрулированию территории ялтинского региона с 15 апреля.

Об этом сегодня в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории муниципального образования заявил начальник УМВД России по Ялте Виктор Шварц.

«Накануне у нас было 39 нарядов по всей Большой Ялте, а в ближайшие сутки их количество увеличится минимум вдвое, и уже с 15 апреля они будут составлять протоколы на всех, кто незаконно находится на улице», – заверил он.

По его словам, к патрулированию улиц также будут привлечены сотрудники департамента муниципального контроля, казаки и волонтеры, задача которых – фиксировать нарушения. В то же время Шварц обратил внимание на данные рейдов, которые проводились накануне.

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«80% гулявших по улице – это жители Ялты, 17% – жители Крыма и буквально единицы – приезжие. 70% гуляют по улицам без причины, они говорят, что идут в магазин, аптеку, к родственникам. Аналогично и с автомобилистами. При этом у многих пешеходов отсутствуют паспорта, а у автомобилистов – справки установленного образца с места работы», – рассказал он.

Начальник УМВД подчеркнул, что набережные, парки, скверы, лесные массивы полностью закрыты для посещения, и в отношении всех граждан, задержанных в указанных местах, будут составлены протоколы.

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