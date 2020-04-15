Пожилой житель Алушты развел горожан более чем на миллион рублей

Местный житель выманивал деньги в обмен на якобы помощь в получении разрешения на торговлю.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште предъявлено обвинение 60-летнему ранее судимому местному жителю в совершении серии мошенничеств.

Мужчина среди знакомых позиционировал себя человеком, обладающим возможностью способствовать гражданам в получении разрешений на размещение нестационарных торговых объектов на территории города. Однако при этом не был наделен полномочиями по решению подобных вопросов.

Получая денежные средства от потерпевших, обратившихся к нему за помощью, он вообще не намеревался каким-либо образом способствовать в заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов, а сама схема была им выдумана.

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В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Алуште мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2,3 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

По имеющимся данным, в течение 2018 года путем обмана обвиняемый завладел денежными средствами пяти граждан на сумму свыше 1 миллиона рублей.

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