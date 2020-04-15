Появилось видео о том, как в Крыму штрафуют за нарушение самоизоляции

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С 14:00 по всей территории Крыма начали действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции.

На улицы городов вышли усиленные патрули МВД. Полицейские составляют протоколы на всех нарушителей режима самоизоляции, которые не могут доказать законность своего нахождения на улице.

Как это происходит, смотрите на видео.

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Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В ФСБ заявили, что поймали в Крыму «готовивших теракты украинских разведчиков». Пресс-служба ФСБ сообщает, что «в Крыму задержаны агентов разведки Минобороны Украины, которые занимались подготовкой диверсий и терактов и вербовкой российских граждан на территории полуострова».

Сегодня : В Крыму мужчина «получил» пулю в ногу за попытку зарезать полицейского. В Бахчисарайском районе полицейские были вынуждены применить табельное оружие, обороняясь от агрессивного мужчины.

Сегодня : Крымчан обещают не штрафовать в спорных ситуациях при нарушениях карантина. Все спорные ситуации, возникающие при выявлении нарушений режима самоизоляции в Крыму, будут трактоваться в пользу граждан.

Сегодня : «Выстрелила в голову»: в Крыму будут судить отца шестилетней девочки. Прокуратура Центрального района г. Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло иные тяжкие последствия).