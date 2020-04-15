Поклонская считает, что коронавирус мог быть создан в лаборатории

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Севастополь пытаются пробраться горными тропами Власти Крыма хотят ужесточить наказание для приезжих В Севастополе выдали 2000 QR-кодов для выхода из дома В Крыму обещают, что продуктов хватит на 30 дней Появилось видео о том, как в Крыму штрафуют за нарушение самоизоляции

© NEWS.ru

Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская выдвинула предположение, что коронавирус может быть создан в какой-нибудь лаборатории.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не специалист, это всего лишь мое мнение. Оно основано на том, что отсутствуют реальные независимые и здоровые мировые механизмы по контролю за деятельностью разного рода лабораторий по разработке бактериологического оружия», - подчеркнула Наталья Поклонская.

Кроме того, она заявила, что все подобные лаборатории необходимо проверить.

Как ранее сообщалось, на полуострове зарегистрировано 42 случаев заражения коронавирусом. Из них 34 в республике и восемь в Севастополе.

Читайте: В Севастополе туристов пугают платными обсерваторами

В целом в России зараженные коронавирусом выявлены в 84 регионах, их количество уже перевалило за 24 000 человек. Больше всего зараженных в Москве – 14 776 и Московской области – 2 587 человек. На третьем месте по количеству болеющих COVID-19 Санкт-Петербург, где по официальным данным такой диагноз поставили 929 людям.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Экс-премьер Крыма стал советником главы Офиса президента Украины. Бывший председатель правительства АР Крым Сергей Куницын стал внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Сегодня : В Севастополе выдали 2000 QR-кодов для выхода из дома. В Севастополе за двое суток поступило три тысячи заявок на оформление электронного пропуска, выдано было две тысячи пропусков в виде QR-кодов.

Сегодня : В Крыму обещают, что продуктов хватит на 30 дней. На сегодня ажиотажа или проблем с продуктами питания в Республике Крым нет.

Сегодня : Аксенову каждое утро делают тест на коронавирус. Предусмотреть все возможные контакты невозможно, фактор случайности остается.