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Коронавирус в Крыму

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Поклонская считает, что коронавирус мог быть создан в лаборатории

Среда
15 апреля 2020
20:47

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
15 апреля 2020


Поклонская считает, что коронавирус мог быть создан в лаборатории

© NEWS.ru

Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская выдвинула предположение, что коронавирус может быть создан в какой-нибудь лаборатории.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не специалист, это всего лишь мое мнение. Оно основано на том, что отсутствуют реальные независимые и здоровые мировые механизмы по контролю за деятельностью разного рода лабораторий по разработке бактериологического оружия», - подчеркнула Наталья Поклонская.

Кроме того, она заявила, что все подобные лаборатории необходимо проверить.

Как ранее сообщалось, на полуострове зарегистрировано 42 случаев заражения коронавирусом. Из них 34 в республике и восемь в Севастополе.

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В целом в России зараженные коронавирусом выявлены в 84 регионах, их количество уже перевалило за 24 000 человек. Больше всего зараженных в Москве – 14 776 и Московской области – 2 587 человек. На третьем месте по количеству болеющих COVID-19 Санкт-Петербург, где по официальным данным такой диагноз поставили 929 людям.

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