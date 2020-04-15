Поклонская считает, что коронавирус мог быть создан в лаборатории

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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15 апреля 2020
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Я не специалист, это всего лишь мое мнение. Оно основано на том, что отсутствуют реальные независимые и здоровые мировые механизмы по контролю за деятельностью разного рода лабораторий по разработке бактериологического оружия», - подчеркнула Наталья Поклонская.
Кроме того, она заявила, что все подобные лаборатории необходимо проверить.
Как ранее сообщалось, на полуострове зарегистрировано 42 случаев заражения коронавирусом. Из них 34 в республике и восемь в Севастополе.
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В целом в России зараженные коронавирусом выявлены в 84 регионах, их количество уже перевалило за 24 000 человек. Больше всего зараженных в Москве – 14 776 и Московской области – 2 587 человек. На третьем месте по количеству болеющих COVID-19 Санкт-Петербург, где по официальным данным такой диагноз поставили 929 людям.
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