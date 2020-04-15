От заморозков в Крыму пострадали почти четыре тысячи гекторов садов

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Почти 4 тысячи гектаров садов пострадали от мартовских и апрельских заморозков в 10 районах Крыма.

Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин по итогам заседания федерального оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности, прошедшего под руководством министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

«В связи с заморозками в марте-апреле 2020 года в Республике Крым пострадали генеративные почки на плодовых деревьях практически во всех районах полуострова. Пострадало 3916 гектаров садов в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Черноморском районах», – написал Рюмшин на своей странице в Facebook.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в отдельных районах опускалась до 10 градусов мороза. Наиболее уязвимой оказалась группа косточковых культур – персик, абрикос, черешня, слива. «По предварительным результатам исследований образцов плодовых культур лабораторией Никитского ботанического сада, повреждены 50-60% плодовых почек черешни в Бахчисарайском районе, более 90% в Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Нижнегорском районах, в среднем около 60% в Симферопольском районе. Плодовые почки персика и сливы повреждены более чем на 70%, абрикоса на 100%», – добавил вице-премьер.

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Рюмшин отметил, что в связи со сложившимися погодными условиями в зимний период 2019-2020 годов и ранним началом вегетации пострадали от понижения температур также семечковые плодовые культуры. В зависимости от срока цветения сортов повреждены от 35 до 80% плодовых почек яблони.

Ранее синоптики и МЧС неоднократно предупреждали о риске гибели сельхозкультур из-за заморозков.

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