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Власть -> Сельское хозяйство

От заморозков в Крыму пострадали почти четыре тысячи гекторов садов

Среда
15 апреля 2020
12:00

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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15 апреля 2020


От заморозков в Крыму пострадали почти четыре тысячи гекторов садов

© Новости Крыма

Почти 4 тысячи гектаров садов пострадали от мартовских и апрельских заморозков в 10 районах Крыма.

Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин по итогам заседания федерального оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности, прошедшего под руководством министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

«В связи с заморозками в марте-апреле 2020 года в Республике Крым пострадали генеративные почки на плодовых деревьях практически во всех районах полуострова. Пострадало 3916 гектаров садов в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Черноморском районах», – написал Рюмшин на своей странице в Facebook.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в отдельных районах опускалась до 10 градусов мороза. Наиболее уязвимой оказалась группа косточковых культур – персик, абрикос, черешня, слива. «По предварительным результатам исследований образцов плодовых культур лабораторией Никитского ботанического сада, повреждены 50-60% плодовых почек черешни в Бахчисарайском районе, более 90% в Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Нижнегорском районах, в среднем около 60% в Симферопольском районе. Плодовые почки персика и сливы повреждены более чем на 70%, абрикоса на 100%», – добавил вице-премьер.

Читайте: В Крыму диких хищников подкармливают вакциной от бешенства

Рюмшин отметил, что в связи со сложившимися погодными условиями в зимний период 2019-2020 годов и ранним началом вегетации пострадали от понижения температур также семечковые плодовые культуры. В зависимости от срока цветения сортов повреждены от 35 до 80% плодовых почек яблони.

Ранее синоптики и МЧС неоднократно предупреждали о риске гибели сельхозкультур из-за заморозков.

Новости Крыма сообщали ранее:

Воскресенье, 12 апреля 2020: В Крыму опасаются очередной засухи. Длительное отсутствие осадков в Крыму представляет угрозу для растений.

Вторник, 7 апреля 2020: В Крыму диких хищников подкармливают вакциной от бешенства. Специалисты ГБУ РК «Ялтинский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр» проводят оральную иммунизацию диких плотоядных против бешенства, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.

Воскресенье, 29 марта 2020: На сельхозпредприятия в Крыму не распространяются карантинные меры. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны дополнения к Рекомендациям работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Суббота, 21 марта 2020: Заморозки в Крыму повредили почти весь озимый ячмень. Весенние морозы повредили в разных районах Крыма до 80% озимого ячменя. Больше всего пострадали Красногвардейский, Советский и Нижнегорский районы, где столбики термометров в марте опускались до минус 12 градусов.

 

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