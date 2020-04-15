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Коронавирус в Крыму

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Назван первый симптом коронавируса

Среда
15 апреля 2020
23:04

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
15 апреля 2020


Назван первый симптом коронавируса

© Новости Крыма

Внезапная потеря обоняния — первый признак того, что человек заболел коронавирусом.

Этот синдром проявляется раньше, чем появляется кашель и поднимается температура тела. К такому выводу пришел Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, а также врач UC Health Ахмад Седагат.

Специалист отметил, что внезапная потеря обоняния или (аносмия) при COVID-19 не связана с обычными простудными симптомами — у человека отсутствует заложенность носа, — передает НСН.

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На практике люди, как правило, игнорируют отсутствие обоняние, пока не проявляются более тяжелые симптомы — сухой кашель и лихорадка.

Седагат также предположил, что вирус в основном попадает в тело человека именно через нос, с чем и связана потеря обоняния.

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Вчера: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на утро 15 апреля. В Севастополе на утро 15 апреля не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.

Вчера: В Крыму новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в Крыму зафиксирован еще два случая заражения коронавирусной инфекцией.

Вчера: В Крыму под наблюдением врачей остаются более двух тысяч человек. В Крыму под наблюдением медиков сейчас из-за коронавиурса находится более двух тысяч крымчан.

 

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