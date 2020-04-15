Мошенники зарабатывают на крымчанах в условиях коронавируса

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Аксенову каждое утро делают тест на коронавирус Крымчан обещают не штрафовать в спорных ситуациях при нарушениях карантина Проблемный город: в Ялте удваивают количество полицейских патрулей Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на утро 15 апреля В Крыму новые случаи заражения коронавирусной инфекцией
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Апрель 2020
15 апреля 2020
© Новости Крыма
Как сообщили в пресс-службе Центробанка РФ, преступники предлагают людям купить медицинские маски, дезинфицирующие средства, лекарства, вакцину. Они звонят жертвам и рассказывают о возможностях рефинансирования кредитов, возврата денег за авиабилеты.
Кроме того, мошенники маскируются под официальные организации, создают фишинговые сайты, где установлены вредоносные программы. После этого они получают доступ к персональным данным, сообщениям, а после — к банковским картами, и списывают деньги, — передает КП-Крым.
— Стоит перепроверять достоверность данных получателя и никому не сообщать свои персональные данные и секретные данные банковских карт, — отметила управляющий Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.
Читайте: В Евпатории парень украл из магазина продукты и тут же выбросил их
Как не попасться на удочку мошенников:
— не переходите по ссылкам из писем незнакомых отправителей;
— проверяйте адресную строку сайта — часто адреса фишинговых сайтов отличаются от официальных всего одной-двумя буквами;
— для онлайн-платежей используйте отдельную карту;
— установите на все свои устройства антивирус и регулярно обновляйте его;
Если вы хотите перевести пожертвование на счет какой-то известной организации, то зайдите на ее официальный сайт и убедитесь, что они действительно проводят сбор средств.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополе внучка украла с карты бабушки 126 тысяч рублей. Полицейские в Севастополе задержали местную жительницу, которая похитила с банковской карты своей бабушки крупную сумму денег, сообщает пресс-служба городского управления МВД.
Сегодня: Пожилой житель Алушты развел горожан более чем на миллион рублей. Местный житель выманивал деньги в обмен на якобы помощь в получении разрешения на торговлю.
Вчера: В Симферопольском районе подросток обокрал мать. В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступило заявление от жительницы района о пропаже из домовладения 16 тыс. рублей.
Вчера: Крымчанка украла деньги с карты доверчивого мужчины. Сотрудники полиции в Крыму задержали жительницу Джанскойского района по подозрению в краже денег с чужого банковского счета, сообщила пресс-служба МВД по республике.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/15/moshenniki-zarabatyvajut-na-krymchanah-v-usloviyah-koronavirusa-130306/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму
15:05 В Крыму водитель «осквернил» треногу
14:28 В Крыму «накрыли» крупную сеть сбыта синтетических наркотиков
13:47 Мошенники зарабатывают на крымчанах в условиях коронавируса
13:30 Во время самоизоляции Севастополь утопает в «домашних» отходах
13:07 Аксенову каждое утро делают тест на коронавирус
12:53 Главгосэкпертиза одобрила измененный проект очистных сооружений Коктебеля
12:46 В Крыму спасли упавшего в инженерный колодец дикого кабана
12:34 Крымчан обещают не штрафовать в спорных ситуациях при нарушениях карантина