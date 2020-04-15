Мошенники зарабатывают на крымчанах в условиях коронавируса

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С началом пандемии коронавируса в России отмечается появление новых способов мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе Центробанка РФ, преступники предлагают людям купить медицинские маски, дезинфицирующие средства, лекарства, вакцину. Они звонят жертвам и рассказывают о возможностях рефинансирования кредитов, возврата денег за авиабилеты.

Кроме того, мошенники маскируются под официальные организации, создают фишинговые сайты, где установлены вредоносные программы. После этого они получают доступ к персональным данным, сообщениям, а после — к банковским картами, и списывают деньги, — передает КП-Крым.

— Стоит перепроверять достоверность данных получателя и никому не сообщать свои персональные данные и секретные данные банковских карт, — отметила управляющий Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.

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Как не попасться на удочку мошенников:

— не переходите по ссылкам из писем незнакомых отправителей;

— проверяйте адресную строку сайта — часто адреса фишинговых сайтов отличаются от официальных всего одной-двумя буквами;

— для онлайн-платежей используйте отдельную карту;

— установите на все свои устройства антивирус и регулярно обновляйте его;

Если вы хотите перевести пожертвование на счет какой-то известной организации, то зайдите на ее официальный сайт и убедитесь, что они действительно проводят сбор средств.

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