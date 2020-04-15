Морские тральщики ЧФ начали тактические учения

Экипажи морских тральщиков Черноморского флота «Иван Голубец» и «Железняков» приступили к проведению планового тактического учения.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе первого этапа учения экипажи морских тральщиков «Иван Голубец» и «Железняков» провели тренировку экстренного приготовления кораблей к бою и походу с проворачиванием механизмов корабельного вооружения», – говорится в сообщении.

Также в рамках учения моряки отработали алгоритм действий при борьбе за живучесть корабля в случае возникновения пожара в одном из отсеков или поступления забортной воды через пробоину в корпусе.

Читайте: Первая отправка крымских новобранцев в российские войска перенесена на 20 мая

«В ходе второго этапа тактического учения в одном из полигонов боевой подготовки экипажи тральщиков выполнят постановку учебных мин, проведут поиск и выборку морских мин условного противника с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов», – уточнили в отделе информобеспечения ЧФ.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Первая отправка крымских новобранцев в российские войска перенесена на 20 мая. Военный комиссариат Крыма отложил подготовительные мероприятия по призыву новобранцев в Вооруженные силы России.

Воскресенье, 12 апреля 2020 : Карантин на двух фрегатах ЧФ РФ закончен. Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» мероприятий зашли в Севастополь и отшвартовались у штатных причалов.

Суббота, 11 апреля 2020 : В России отменили военный призыв для выпускников. Весенний призыв в армию не будет распространяться на одиннадцатиклассников, которые выпускаются в этом году.

Пятница, 10 апреля 2020 : Экипажи двух российских военных кораблей посадили на карантин у берегов Крыма. Моряков двух фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» посадят на карантин.