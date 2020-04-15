Морские тральщики ЧФ начали тактические учения

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
«В ходе первого этапа учения экипажи морских тральщиков «Иван Голубец» и «Железняков» провели тренировку экстренного приготовления кораблей к бою и походу с проворачиванием механизмов корабельного вооружения», – говорится в сообщении.
Также в рамках учения моряки отработали алгоритм действий при борьбе за живучесть корабля в случае возникновения пожара в одном из отсеков или поступления забортной воды через пробоину в корпусе.
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«В ходе второго этапа тактического учения в одном из полигонов боевой подготовки экипажи тральщиков выполнят постановку учебных мин, проведут поиск и выборку морских мин условного противника с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов», – уточнили в отделе информобеспечения ЧФ.
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Воскресенье, 12 апреля 2020: Карантин на двух фрегатах ЧФ РФ закончен. Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» мероприятий зашли в Севастополь и отшвартовались у штатных причалов.
Суббота, 11 апреля 2020: В России отменили военный призыв для выпускников. Весенний призыв в армию не будет распространяться на одиннадцатиклассников, которые выпускаются в этом году.
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