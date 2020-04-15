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Власть -> Армия и флот

Морские тральщики ЧФ начали тактические учения

Среда
15 апреля 2020
17:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Апрель 2020
15 апреля 2020


Экипажи морских тральщиков Черноморского флота «Иван Голубец» и «Железняков» приступили к проведению планового тактического учения.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе первого этапа учения экипажи морских тральщиков «Иван Голубец» и «Железняков» провели тренировку экстренного приготовления кораблей к бою и походу с проворачиванием механизмов корабельного вооружения», – говорится в сообщении.

Также в рамках учения моряки отработали алгоритм действий при борьбе за живучесть корабля в случае возникновения пожара в одном из отсеков или поступления забортной воды через пробоину в корпусе.

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«В ходе второго этапа тактического учения в одном из полигонов боевой подготовки экипажи тральщиков выполнят постановку учебных мин, проведут поиск и выборку морских мин условного противника с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов», – уточнили в отделе информобеспечения ЧФ.

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