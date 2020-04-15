Крымчане смогут оспорить протоколы за нарушение режима изоляции

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Крымчане смогут оспорить административные протоколы, составленные за нарушение режима самоизоляции. Специально для этого в МВД по Республике Крым будет создана «горячая линия».

Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда.

«С 15 апреля мы, как и договаривались, начинаем в полном режиме работать по административной практике, – сказал Каранда. – Во избежание неправомерного привлечения к административной ответственности в министерстве внутренних дел создана «горячая линия». Мы укомплектовали большим количеством сотрудников и при поступлении звонков от граждан, на которых составлен протокол, с жалобами на сотрудников будем в течении трех часов разбираться – устанавливать правомерность составления протоколов. Если правомерно составлено, будем разъяснять гражданам и направлять в суд. Если неправомерно, естественно, эти протоколы в суд не будут направляться», – сказал Каранда.

Глава республиканского МВД подчеркнул, что все граждане, находящиеся на улице, обязаны иметь при себе паспорт и другие документы, подтверждающие право передвижения по городу. Отсутствие документов полицейские будут рассматривать как нарушение установленных правил.

«Алгоритм для сотрудников органов внутренних дел разработан. Эту информацию мы выложим в СМИ и на своем сайте, где будет расписано, при каких случаях какие документы должны граждане иметь. Например, если мы говорим о походе в магазин, то при предъявлении паспорта сотрудник полиции видит адрес прописки и понимает, что если человек задержан рядом, то к нему вопросов нет и его пояснение, что идет в магазин верное. Если же мы задержим гражданина, он живет в одной части города, а мы задерживаем в другой, и он говорит «я иду в магазин», то это уже вызовет вопросы», – подчеркнул министр.

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Кроме того, при помощи систем видеофиксации полицейские начнут отслеживать автомобили граждан, которым предписано находиться на самоизоляции. Камеры также будут использоваться для мониторинга обстановки в городе и выявления мест большого скопления людей. В первую очередь это касается парковых зон, лесных массивов и водоемов. В случае выявления большого скопления людей на место будут направляться наряды полиции, которые будут привлекать граждан к административной ответственности.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. С сегодняшнего дня людям старше 65 лет запрещено покидать дома без получения пропуска. С завтрашнего дня за нарушение ограничительных мер будут штрафовать.

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