Крымчан обещают не штрафовать в спорных ситуациях при нарушениях карантина

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Все спорные ситуации, возникающие при выявлении нарушений режима самоизоляции в Крыму, будут трактоваться в пользу граждан.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Нами принято простое решение – все случаи сомнения, если невозможно на месте установить истину, будут трактоваться в пользу граждан. То есть не будет накладываться штраф, если невозможно прояснить ситуацию. Однако у сотрудников полиции будет право брать короткое объяснение. Если это поездка на дачу – куда вы едете, в какое место… В течении 30 дней сотрудники МВД имеют право проверить данную информацию. За обман, умышленное введение в заблуждение должностных лиц – сотрудников органов внутренних дел – штрафы будут по максимальной планке», – сказал Аксенов.

По его словам, у жителей Крыма могут быть разные жизненные ситуации. «Понимаем, что не все варианты возможно учесть, понимаем, что не все возможно проверить. Начиная от выезда на дачу – не у всех есть документы на дачный участок, которые возможно показать. Все равно сотрудник органов внутренних дел возьмет пояснительную записку. Короткое будет пояснение, две-три минуты, никаких задержек граждан не будет», – подчеркнул глава Крыма.

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Количество зараженных в Крыму на сегодня составляет 34, выздоровело 13. Накануне также стало известно о новом случае заражения в Севастополе – там общее количество инфицированных возросло до восьми, четверо выздоровели.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. С 14.00 сегодняшнего дня за нарушение ограничений сотрудники полиции начнут накладывать штрафы. Накануне принято решение о закрытии для посещения православных храмов. Глава Крыма ввел дополнительные выплаты для льготников граждан и работодателей.

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