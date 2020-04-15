Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на утро 15 апреля

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
15 апреля 2020
В инфекционной больнице остаются четыре человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Последний случай был выявлен днем 14 апреля. Положительный анализ пришел у пожилой женщины, которую госпитализировали с высокой температурой и признаками ОРВИ.
Ее сын недавно летал в Москву и, по подозрению медиков, заразил ее коронавирусом.
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Результаты анализов самого мужчины будут готовы в ближайшее время.
Всего в инфекционной больнице находятся под наблюдением 64 человека. Под наблюдением по месту жительства – 1248 человек.
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