Клещи вдвое чаще начали кусать крымчан в лесу в период самоизоляции

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Региональное управление Роспотребнадзора заявило об увеличении в два раза по сравнению с прошлым годом числа обращений крымчан в медучреждения из-за укусов клещей.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Обращаемость населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей по состоянию на 8 апреля 2020 года в два раза выше аналогичного периода прошлого года. Из эпиданамнеза установлено, что большая часть населения пострадала от присасывания клещей при посещении горно-лесной и предгорной зоны, парков, скверов на всех территориях административных образований Крыма», – уточнили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 8 апреля по результатам исследований клещей, снятых с людей, зафиксирована инфицированность крымчан вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 17% случаев. С начала года на территории республики зарегистрировано 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

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В то же время за истекший период в Крыму привито против клещевого вирусного энцефалита 189 человек, относящихся к контингенту группы риска – лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах, и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает самоизоляцию граждан. Кроме того, с 30 марта в Крыму действует запрет на посещение лесов.

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