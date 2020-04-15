Клещи вдвое чаще начали кусать крымчан в лесу в период самоизоляции

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Обращаемость населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей по состоянию на 8 апреля 2020 года в два раза выше аналогичного периода прошлого года. Из эпиданамнеза установлено, что большая часть населения пострадала от присасывания клещей при посещении горно-лесной и предгорной зоны, парков, скверов на всех территориях административных образований Крыма», – уточнили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 8 апреля по результатам исследований клещей, снятых с людей, зафиксирована инфицированность крымчан вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 17% случаев. С начала года на территории республики зарегистрировано 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
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В то же время за истекший период в Крыму привито против клещевого вирусного энцефалита 189 человек, относящихся к контингенту группы риска – лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах, и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории.
До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает самоизоляцию граждан. Кроме того, с 30 марта в Крыму действует запрет на посещение лесов.
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