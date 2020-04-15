Какой сегодня праздник 15 апреля

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Сегодня, 15 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день искусства (World Art Day)

Фото pixabay.com

Всемирный день искусства отмечается ежегодно 15 апреля. Он был учрежден Международной ассоциацией искусства и впервые отмечался в 2012 году. Идея международного дня, посвященного всем видам изобразительного искусства, впервые прозвучала на 17-й Генеральной Ассамблее Международной ассоциации искусства. Ее предложил представитель Турции и поддержали делегаты от Франции, Китая, Кипра, Швеции, Японии, Словакии, Маврикия и Норвегии.

В качестве даты 15 апреля было выбрано потому, что в этот день в 1452 году родился Леонардо да Винчи, выдающийся итальянский художник. Несмотря на то, что он считал себя в первую очередь ученым, а потом уже художником, его вклад в развитие изобразительного искусства неоспорим. Да Винчи был выбран как символ мира, свободы самовыражения, толерантности, братства и мультикультурализма, а также связи искусства с другими сферами человеческой деятельности.

Международный день культуры (World Day of Culture)

Чтобы подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира, был учрежден специальный праздник – Международный день культуры (World Day of Culture), который отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

Тит Ледолом

Народный праздник «Тит Ледолом» отмечается 15 апреля (по старому стилю - 2 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти святых Тита Чудотворца и мученика Поликарпа. Другие названия праздника: «День святого Тита», «Тит и Поликарп», «Бесхлебница», «Барыш-день». По поверью, чем лучше отпраздновать этот день, тем лучше будут идти продажи весь год.

Также сегодня, 15 апреля, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Тита Чудотворца

- День специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России

- День экологических знаний

- День влюбленных в Казахстане

- День Любви в Грузии

- День работников уголовного розыска Украины

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- День путешествий налегке

- День «Это отстой» (That Sucks Day) в США

- День памяти «Титаника» (National Titanic Remembrance Day) в США

- День резинового ластика (National Rubber Eraser Day) в США

- День детей в Испании

- День Солнца в КНДР

- День прачечной (National Laundry Day) в США

- День глазированного окорока (National Glazed Spiral Ham Day) в США

- День налогов (Tax Day) в США

Сегодня именины празднуют: Григорий, Ефим, Тит, Анастасий, Савва, Поликарп, Амфиан, Едесий.

Что происходило 15 апреля в прошлые годы

1450 - Французы завершили завоевание Нормандии.

1657 - Козацька Рада в Чигирине утвердила наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого к его сыну Юрию.

1849 - Торжественно освящен Большой Кремлевский дворец в Москве.

1874 - Непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинов свою собственную выставку.

1919 - В России началось создание системы концентрационных лагерей

1920 - Председателем большевиков Украины избран С. Косиор.

1923 - Началось массовое производство инсулина для лечения диабета.

1944 - Освобождение Тернополя от немецко-фашиських захватчиков.

1948 - Состоялся первый военный бой между израильтянами и арабами.

1950 - МВД СССР приказало оставить выселенных из Западной Украины оуновцев навечно в спецпоселениях.

1951 - В Лондоне впервые прошел конкурс «Мисс Вселенная».

1955 - В Чикаго Рэй Крок открыл первую закусочную сети «Макдональдс».

1994 - Украина вошла в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена.

1999 - В автокатастрофе погиб знаменитый модельер Никола Труссарди.

2000 - Премьер-министр Украины Виктор Ющенко посвящен в запорожские казаки.

2000 - На Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста.

2001 - свою первую победу в гонках «Формула-1» получил младший брат трехкратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Ральф Шумахер, который на машине «Уильямс» выиграл Гран-при на трассе в Сан-Марино.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 апреля. Какие праздники будут завтра?

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