Какой сегодня праздник 15 апреля

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15 апреля 2020
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Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день искусства (World Art Day)
Фото pixabay.com
Всемирный день искусства отмечается ежегодно 15 апреля. Он был учрежден Международной ассоциацией искусства и впервые отмечался в 2012 году. Идея международного дня, посвященного всем видам изобразительного искусства, впервые прозвучала на 17-й Генеральной Ассамблее Международной ассоциации искусства. Ее предложил представитель Турции и поддержали делегаты от Франции, Китая, Кипра, Швеции, Японии, Словакии, Маврикия и Норвегии.
В качестве даты 15 апреля было выбрано потому, что в этот день в 1452 году родился Леонардо да Винчи, выдающийся итальянский художник. Несмотря на то, что он считал себя в первую очередь ученым, а потом уже художником, его вклад в развитие изобразительного искусства неоспорим. Да Винчи был выбран как символ мира, свободы самовыражения, толерантности, братства и мультикультурализма, а также связи искусства с другими сферами человеческой деятельности.
Международный день культуры (World Day of Culture)
Чтобы подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира, был учрежден специальный праздник – Международный день культуры (World Day of Culture), который отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.
Тит Ледолом
Народный праздник «Тит Ледолом» отмечается 15 апреля (по старому стилю - 2 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти святых Тита Чудотворца и мученика Поликарпа. Другие названия праздника: «День святого Тита», «Тит и Поликарп», «Бесхлебница», «Барыш-день». По поверью, чем лучше отпраздновать этот день, тем лучше будут идти продажи весь год.
Также сегодня, 15 апреля, отмечают такие праздники:
- День памяти преподобного Тита Чудотворца
- День специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России
- День экологических знаний
- День влюбленных в Казахстане
- День Любви в Грузии
- День работников уголовного розыска Украины
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- День путешествий налегке
- День «Это отстой» (That Sucks Day) в США
- День памяти «Титаника» (National Titanic Remembrance Day) в США
- День резинового ластика (National Rubber Eraser Day) в США
- День детей в Испании
- День Солнца в КНДР
- День прачечной (National Laundry Day) в США
- День глазированного окорока (National Glazed Spiral Ham Day) в США
- День налогов (Tax Day) в США
Сегодня именины празднуют: Григорий, Ефим, Тит, Анастасий, Савва, Поликарп, Амфиан, Едесий.
Что происходило 15 апреля в прошлые годы
1450 - Французы завершили завоевание Нормандии.
1657 - Козацька Рада в Чигирине утвердила наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого к его сыну Юрию.
1849 - Торжественно освящен Большой Кремлевский дворец в Москве.
1874 - Непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинов свою собственную выставку.
1919 - В России началось создание системы концентрационных лагерей
1920 - Председателем большевиков Украины избран С. Косиор.
1923 - Началось массовое производство инсулина для лечения диабета.
1944 - Освобождение Тернополя от немецко-фашиських захватчиков.
1948 - Состоялся первый военный бой между израильтянами и арабами.
1950 - МВД СССР приказало оставить выселенных из Западной Украины оуновцев навечно в спецпоселениях.
1951 - В Лондоне впервые прошел конкурс «Мисс Вселенная».
1955 - В Чикаго Рэй Крок открыл первую закусочную сети «Макдональдс».
1994 - Украина вошла в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена.
1999 - В автокатастрофе погиб знаменитый модельер Никола Труссарди.
2000 - Премьер-министр Украины Виктор Ющенко посвящен в запорожские казаки.
2000 - На Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста.
2001 - свою первую победу в гонках «Формула-1» получил младший брат трехкратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Ральф Шумахер, который на машине «Уильямс» выиграл Гран-при на трассе в Сан-Марино.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 апреля. Какие праздники будут завтра?
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