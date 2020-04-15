Главгосэкпертиза одобрила измененный проект очистных сооружений Коктебеля

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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15 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России.
«Крымский филиал Главгосэкспертизы России изучил представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов в поселке Коктебель Республики Крым. После проведения первичной экспертизы в проектную документацию были внесены изменения в части планировочной организации земельного участка, организации строительства, мероприятий по охране окружающей среды, а также систем электроснабжения. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», – отметили в пресс-службе.
Проектной документацией, получившей положительное заключение экспертов, предусмотрено строительство очистных сооружений с системой напорных коллекторов, предназначенных для подачи сточных вод в главную канализационную насосную станцию. Также здесь будет сооружена система сборных коллекторов для отвода бытовых сточных вод, пять канализационных насосных станций, включая главную, проложены водовыпуск очищенной воды и другие коммуникации.
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Производственная мощность канализационных очистных сооружений составит 5 тысяч кубометров в сутки, протяженность сетей канализации – более 24,3 км. В перспективе производительность может быть увеличена до 10 тысяч кубометров в сутки.
Проектировщиком выступило ООО «Институт «Шельф». Строительство канализационных очистных сооружений в Коктебеле – одно из первоочередных мероприятий, которое реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года».
В конце февраля этого года жители и предприниматели Коктебеля в ходе общественных обсуждений одобрили проект строительства очистных сооружений в поселке.
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