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Экс-премьер РФ дал прогноз по поводу возвращения Крыма Украине

Среда
15 апреля 2020
12:40

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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15 апреля 2020


Экс-премьер РФ дал прогноз по поводу возвращения Крыма Украине

© liga.net

Бывший глава правительства РФ, один из лидеров российской оппозиции Михаил Касьянов назвал условия, при которых Крым и Донбасс снова станут частью Украины.

«Это зависит от того, как будут вести себя народы наших стран – и в России, и в Украине. Это во многом связано с тем, как люди будут осмысливать происходящее внутри страны и во взаимоотношениях между нашими странами», – сказал Касьянов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Вопрос Донбасса, по мнению политика, решается очень просто: нужно предпринять дополнительные усилия и дожать ситуацию с точки зрения требования выдавливания боевиков и требования передачи границы под контроль украинских властей и ОБСЕ.

«По Крыму сложнее в силу того, что пропаганда, которая все эти годы была о Крыме, России, Украине и этих взаимоотношениях, очень глубоко засела в умах и сердцах многих россиян. Поэтому эта проблема очень чувствительная. Дискуссии на эту тему будут очень долгое время», – полагает Касьянов.

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Многое в этом вопросе будет зависеть от самих людей, считает оппозиционер.

«Если они (люди – ред.) изберут такое правительство, которое будет проводить политику, рассуждать и формировать разные соглашения на основе принципов демократического устройства общества и мира, в том числе той структуры европейской безопасности, которая существовала, то думаю, здесь шансы для урегулирования есть. Если будет продолжаться то, что происходит сегодня, и преемство нынешней политики Путина состоится, то это будет более длительный период», – заключил политик.

 

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