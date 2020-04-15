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Власть -> Власть по-крымски

Экс-премьер Крыма стал советником главы Офиса президента Украины

Среда
15 апреля 2020
21:57

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

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15 апреля 2020


Экс-премьер Крыма стал советником главы Офиса президента Украины

© Крым.реалии

Бывший председатель правительства АР Крым Сергей Куницын стал внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Эту информацию подтвердил сам Куницын. Он сообщил, что намерен «давать рекомендации касающиеся деоккупации Крыма и вопросов, связанных с участниками боевых действий на Донбассе».

«Андрей Ермак пригласил меня недели три назад, и мы пообщались. Разговор шел о том, что я могу дать какие-то советы, рекомендации касающиеся подходов к деоккупации Крыма и Севастополя, по проблемам ветеранского движения. Моя должность внештатная, зарплату я там не получаю. Я сказал, что готов, и что мне не все равно, что с этой страной будет. Также, как и со всеми нашими бойцами, которые были на Майдане, в АТО, в Афгане. Если через статус советника главы офиса смогу чем-то помочь ребятам и дать совет, то я готов. Я пришел не за должностями, у меня все это уже было», – сказал Куницын.

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В декабре 2019 года уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова вручила Куницыну почетную грамоту за «значительный вклад в защиту прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2019 году».

Сергей Куницын – дважды был председателем Совета министров Крыма, бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации, работал представителем президента Украины в АРК, был народным депутатом Украины I, VII, VIII созывов, а также депутатом Верховной Рады АРК.

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