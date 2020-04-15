Экс-премьер Крыма стал советником главы Офиса президента Украины

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Эту информацию подтвердил сам Куницын. Он сообщил, что намерен «давать рекомендации касающиеся деоккупации Крыма и вопросов, связанных с участниками боевых действий на Донбассе».
«Андрей Ермак пригласил меня недели три назад, и мы пообщались. Разговор шел о том, что я могу дать какие-то советы, рекомендации касающиеся подходов к деоккупации Крыма и Севастополя, по проблемам ветеранского движения. Моя должность внештатная, зарплату я там не получаю. Я сказал, что готов, и что мне не все равно, что с этой страной будет. Также, как и со всеми нашими бойцами, которые были на Майдане, в АТО, в Афгане. Если через статус советника главы офиса смогу чем-то помочь ребятам и дать совет, то я готов. Я пришел не за должностями, у меня все это уже было», – сказал Куницын.
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В декабре 2019 года уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова вручила Куницыну почетную грамоту за «значительный вклад в защиту прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2019 году».
Сергей Куницын – дважды был председателем Совета министров Крыма, бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации, работал представителем президента Украины в АРК, был народным депутатом Украины I, VII, VIII созывов, а также депутатом Верховной Рады АРК.
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