Десятки крымчан госпитализированы за сутки с признаками внебольничной пневмонии

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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15 апреля 2020
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Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты Елена Романовская.
«Мы ежедневно ведем еще статистику по заболеваемости гриппом и внебольничными пневмониями. За прошедшие сутки 298 человек обратились с признаками ОРВИ в медицинские учреждения, – сообщила она. – Из них с признаками внебольничной пневмонии только за прошедшие сутки еще 28 человек добавились».
При этом вице-премьер уточнила, что у 26 обратившихся граждан заболевания оказались тяжелой и среднетяжелой формы. В итоге, 22 человека были госпитализированы.
Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что количество случаев внебольничной пневмонии выросло в Крыму на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Количество зараженных в Крыму на сегодня составляет 34, выздоровело 13. Накануне также стало известно о новом случае заражения в Севастополе – там общее количество инфицированных возросло до восьми, четверо выздоровели.
До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. С 14.00 сегодняшнего дня за нарушение ограничений сотрудники полиции начнут накладывать штрафы. Накануне принято решение о закрытии для посещения православных храмов. Глава Крыма ввел дополнительные выплаты для льготников граждан и работодателей.
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