«Август - под вопросом»: крымские отельеры готовятся к краху?

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Владельцы крымских отелей опасаются краха своего бизнеса, если ограничительные меры из-за коронавируса не снимут к лету, об этом информагентству «Интерфакс» заявила руководительница Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.

По ее словам, если карантин продлят, «по осени мы недосчитаемся половины наших объектов».

Пока что власти Крыма запретили размещение туристов на полуострове до 1 июня. Отменять или переносить брони номеров вынуждены как маленькие пансионаты, так и крупные отели. По данным Натальи Пархоменко, 80% небольших средств размещения в Крыму работают только в высокий сезон, поэтому их работников не увольняют, а зарплату продолжают выплачивать полностью или частично.

Глава министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что на полуострове продолжают фиксировать попытки незаконного бронирования и размещения туристов. Чиновник призвал крымчан сообщать властям о таких случаях:

«К сожалению, мы и сейчас фиксируем попытки бронирования и размещения в некоторых небольших отелях по Крыму, это подпадает под административное, а в некоторых случаях и уголовное преследование. Уважаемые крымчане! Если вы видите коммерческое размещение в мини-отелях, частных квартирах или апартаментах, то как сознательные граждане сообщайте на горячую линию Минкурортов».

Журналисты позвонили в отельные комплексы «Мрия» в Оползневом и «Приморье» в Коктебеле. Там подтвердили, что бронь на отдых в Крыму действительно можно оформить с 1 июня, но никаких гарантий, что к этому времени будет снят карантин, нет. Впрочем, если турист закажет номер, а ограничения продлят, деньги обещают полностью вернуть, причем можно также перенести бронирование на высокий сезон с доплатой. По словам сотрудников этих объектов размещения, россияне активно звонят и даже бронируют места, но свободных номеров на июнь все еще достаточно.

Владелица Sudak Hostel в Судаке Наталья Кириченко высказала мнение, что в июне крымская сфера туризма еще не запустится.

– Людей у нас в хостеле нет: как только вышел запрет, постояльцы съехали, и мы закрылись. Некоторые просились, но мы отказывали, ведь наказания обещают жестокие, и экспериментировать не хочется. Есть маленькая надежда, что сезон все же будет, и нам хочется в нем поучаствовать. У меня лично ситуация не самая худшая, потому что хостел находится в моей собственности. На нас сейчас только налоги и коммунальные платежи, от которых государство не освобождает. Я думаю, что этот момент мы переживем. В целом мне кажется, что сезона в июне не будет, а июль-август – под большим вопросом. Если сейчас люди обращаются с просьбами о бронировании на этот период, я не отказываю, но и не советую, предоплату не беру. Было бы здорово, если бы разрешили хотя бы крымчан принимать.

Наталья Кириченко убеждена, что значительная часть туристического бизнеса не получит никакой поддержки от государства.

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– Я изучила опубликованный комплекс мер: поддерживать будут предпринимателей, чья основная деятельность – гостиничная. Кто когда об этом думал? С 2014 года я индивидуальный предприниматель, моя основная деятельность – рекламная. Значит, я не подпадаю под меры поддержки. Хорошо, что наемных работников у меня нет, увольнять никого не пришлось. В общем, на государство надеяться смысла нет. Многие предприниматели сейчас находятся в стадии отрицания: глаза потухшие, все ждут, когда разрешат работать. Я говорю: ребята, вам надо было действовать еще вчера, не сидеть на месте! Не будет такого, что 1 июня вам откроют кафе и рестораны, и люди сразу к вам пойдут. Но они не верят, что все изменилось. Допустим, кафе даже стало делать доставку, но цены оставило прежними – а должно было снизить. Перестраиваться надо, причем очень быстро.

Что бы ни делали отели и рестораны, туристического сезона – 2020 в Крыму все же не будет, уверен экс-министр курортов и туризма АРК, руководитель «Ассоциации индустрии гостеприимства Украины» Александр Лиев.

– Карантинные ограничения будут меняться: где-то будут послабления, где-то – ужесточения. Но прогноз, который мы можем сделать на опыте других стран, звучит так: если не будет изобретена вакцина, которую быстро доставят крымчанам, в этом году на полуострове не будет туристического сезона как такового.

Еще в конце марта председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта kurortexpert.com Александр Бурдонов рассказал, какие меры поддержки, по его мнению, абсолютно необходимы крымскому туристическому бизнесу:

«Уже есть опыт мер, которые вводили в Европе, в Москве: грубо говоря, замораживание налогов и кредитов, отсрочка платежей по государственным обязательствам. Возможно, стоит также выдавать мини-кредиты. Если народ поедет сюда и Крым не будет закрыт, можно дать малому бизнесу небольшие целевые займы, чтобы предприниматели могли повысить уровень безопасности и ввели противоэпидемиологические меры: чаще убирали, использовали больше антисептиков. Стоит также дать четкие рекомендации врачей малому бизнесу: что делать по пунктам, чтобы риск заражения был минимальным – да и туристам объяснить, как себя вести… Если нет ни одного туриста, то все отели, вся индустрия резко сворачивают деятельность и всех увольняют, потому что нечем платить зарплату».

По мнению Александра Бурдонова, массовая безработица после закрытия крымских предприятий туристической сферы может стать «огромной проблемой» для властей полуострова – именно поэтому так необходима стратегия поддержки бизнеса, заключил эксперт.

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Вчера : Отельеры Крыма прогнозируют крах своего бизнеса, если сезон не начнется 1 июня. Владельцы крымских гостиниц прогнозируют крах своего бизнеса, если ограничительные меры в республике не будут сняты 1 июня.

Понедельник, 13 апреля 2020 : Власти Ялты составляют «черный список» отелей. Власти Ялты сообщают о завершении формирования списка отелей, которые, по их утверждению, работают нелегально.

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