«Август - под вопросом»: крымские отельеры готовятся к краху?

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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По ее словам, если карантин продлят, «по осени мы недосчитаемся половины наших объектов».
Пока что власти Крыма запретили размещение туристов на полуострове до 1 июня. Отменять или переносить брони номеров вынуждены как маленькие пансионаты, так и крупные отели. По данным Натальи Пархоменко, 80% небольших средств размещения в Крыму работают только в высокий сезон, поэтому их работников не увольняют, а зарплату продолжают выплачивать полностью или частично.
Глава министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что на полуострове продолжают фиксировать попытки незаконного бронирования и размещения туристов. Чиновник призвал крымчан сообщать властям о таких случаях:
«К сожалению, мы и сейчас фиксируем попытки бронирования и размещения в некоторых небольших отелях по Крыму, это подпадает под административное, а в некоторых случаях и уголовное преследование. Уважаемые крымчане! Если вы видите коммерческое размещение в мини-отелях, частных квартирах или апартаментах, то как сознательные граждане сообщайте на горячую линию Минкурортов».
Журналисты позвонили в отельные комплексы «Мрия» в Оползневом и «Приморье» в Коктебеле. Там подтвердили, что бронь на отдых в Крыму действительно можно оформить с 1 июня, но никаких гарантий, что к этому времени будет снят карантин, нет. Впрочем, если турист закажет номер, а ограничения продлят, деньги обещают полностью вернуть, причем можно также перенести бронирование на высокий сезон с доплатой. По словам сотрудников этих объектов размещения, россияне активно звонят и даже бронируют места, но свободных номеров на июнь все еще достаточно.
Владелица Sudak Hostel в Судаке Наталья Кириченко высказала мнение, что в июне крымская сфера туризма еще не запустится.
– Людей у нас в хостеле нет: как только вышел запрет, постояльцы съехали, и мы закрылись. Некоторые просились, но мы отказывали, ведь наказания обещают жестокие, и экспериментировать не хочется. Есть маленькая надежда, что сезон все же будет, и нам хочется в нем поучаствовать. У меня лично ситуация не самая худшая, потому что хостел находится в моей собственности. На нас сейчас только налоги и коммунальные платежи, от которых государство не освобождает. Я думаю, что этот момент мы переживем. В целом мне кажется, что сезона в июне не будет, а июль-август – под большим вопросом. Если сейчас люди обращаются с просьбами о бронировании на этот период, я не отказываю, но и не советую, предоплату не беру. Было бы здорово, если бы разрешили хотя бы крымчан принимать.
Наталья Кириченко убеждена, что значительная часть туристического бизнеса не получит никакой поддержки от государства.
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– Я изучила опубликованный комплекс мер: поддерживать будут предпринимателей, чья основная деятельность – гостиничная. Кто когда об этом думал? С 2014 года я индивидуальный предприниматель, моя основная деятельность – рекламная. Значит, я не подпадаю под меры поддержки. Хорошо, что наемных работников у меня нет, увольнять никого не пришлось. В общем, на государство надеяться смысла нет. Многие предприниматели сейчас находятся в стадии отрицания: глаза потухшие, все ждут, когда разрешат работать. Я говорю: ребята, вам надо было действовать еще вчера, не сидеть на месте! Не будет такого, что 1 июня вам откроют кафе и рестораны, и люди сразу к вам пойдут. Но они не верят, что все изменилось. Допустим, кафе даже стало делать доставку, но цены оставило прежними – а должно было снизить. Перестраиваться надо, причем очень быстро.
Что бы ни делали отели и рестораны, туристического сезона – 2020 в Крыму все же не будет, уверен экс-министр курортов и туризма АРК, руководитель «Ассоциации индустрии гостеприимства Украины» Александр Лиев.
– Карантинные ограничения будут меняться: где-то будут послабления, где-то – ужесточения. Но прогноз, который мы можем сделать на опыте других стран, звучит так: если не будет изобретена вакцина, которую быстро доставят крымчанам, в этом году на полуострове не будет туристического сезона как такового.
Еще в конце марта председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта kurortexpert.com Александр Бурдонов рассказал, какие меры поддержки, по его мнению, абсолютно необходимы крымскому туристическому бизнесу:
«Уже есть опыт мер, которые вводили в Европе, в Москве: грубо говоря, замораживание налогов и кредитов, отсрочка платежей по государственным обязательствам. Возможно, стоит также выдавать мини-кредиты. Если народ поедет сюда и Крым не будет закрыт, можно дать малому бизнесу небольшие целевые займы, чтобы предприниматели могли повысить уровень безопасности и ввели противоэпидемиологические меры: чаще убирали, использовали больше антисептиков. Стоит также дать четкие рекомендации врачей малому бизнесу: что делать по пунктам, чтобы риск заражения был минимальным – да и туристам объяснить, как себя вести… Если нет ни одного туриста, то все отели, вся индустрия резко сворачивают деятельность и всех увольняют, потому что нечем платить зарплату».
По мнению Александра Бурдонова, массовая безработица после закрытия крымских предприятий туристической сферы может стать «огромной проблемой» для властей полуострова – именно поэтому так необходима стратегия поддержки бизнеса, заключил эксперт.
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