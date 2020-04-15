Аксенову каждое утро делают тест на коронавирус

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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15 апреля 2020
Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Предохраниться от всего невозможно, так или иначе – кто-то на телевидение пошел, кто-то встретился с кем-то случайно. Невозможно просчитать весь план действий. Я сдаю тест на коронавирус ежедневно на сегодняшний день, по утрам, чтобы понимать. Те коллеги, кто находится на ключевых должностях, у нас большой объем контактов, чтобы хотя бы на этом этапе могли контролировать ситуацию, — заявил глава Крыма.
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