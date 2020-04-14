Завтра в Крыму начинают штрафовать нарушителей режима самоизоляции

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Граждане находясь на улице обязаны иметь при себе документы, за их отсутствие также будут наказывать.

Об этом министр внутренних дел по Республике Крым, генерал-майор полиции Павел Каранда заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– С завтрашнего дня, как и договаривались, мы начинаем уже в полном режиме работать по административной практике. В настоящее время второй день и в последующем максимальное количество личного состава органов внутренних дел будет работать на улице. Только по Симферополю мы вставляли 90 дополнительных нарядов, в том числе в вечернее и ночное время, – сказал Павел Каранда.

Он также напомнил крымчанам, что согласно Постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 года, всем гражданам во время режимов ЧС и «Повышенная готовность» при передвижении необходимо иметь с собой паспорта и иные документы, подтверждающие легитимности их выхода в город.

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– Отсутствие таких документов мы будем расценивать как нарушение правил при данном режиме, – добавил Павел Каранда.

Информацию о том, в каких случаях, какие документы необходимо иметь при себе для выхода на улицу Крымское информационное агентство сегодня опубликует на своем сайте.

– Во избежание неправомерных действий сотрудников МВД в министерстве создана горячая линия. При поступлении звонков от граждан, на которых составлен протокол, мы будем в течении 3 часов разбираться и устанавливать правомерность протоколов. Если протокол составлен правомерно – будем разъяснять гражданам, если не правомерно – эти протоколы в суд направляться не будут и мы будем принимать меры, чтобы граждане не привлекались к административной ответственности, – подчеркнул Павел Каранда.

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