«Запрещено жить не по прописке?!» Решение властей вызвало панику у крымчан

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С 15 апреля в Крыму начнут штрафовать за нахождение на улице без уважительной причины.

На полуострове введен режим жесткой самоизоляции, когда людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями вообще запрещено выходить из дома, все остальные могут выходить только за продуктами и товарами первой необходимости в ближайший магазин, аптеку, вынести мусор или погулять с собакой.

10 апреля Госсовет РК на внеочередной сессии утвердил размеры штрафов для нарушителей. С завтрашнего дня их начнут применять на практике и, похоже, скандалов не избежать.

Крымские чиновники торопятся отчитаться о принятых мерах, в очередной раз внедряя в действие абсолютно сырую схему. Так, по словам министра внутренних дел РК Павла Каранды, с завтрашнего дня передвигаться по Крыму можно будет только с паспортом и документами, «подтверждающими легитимность выхода в город».

«Отсутствие паспорта и таких документов тоже будет расцениваться как нарушение», – подчеркнул Каранда. Какие именно документы нужно будет предъявлять, пока не понятно – списка и пояснений пока не опубликовано.

«Здесь несложно, – попытался оправдаться Каранда. – Если мы, например, говорим о походе в магазин, то при предъявлении паспорта сотрудник полиции видит прописки, проживания и понимает, что если человек задержан рядом, то к нему вопросов нет, и его пояснение – что он идет в магазин – оно верное. Если же гражданин живет в одной части города, а мы задерживаем его в другой, и он говорит, что идет в магазин, то это уже вызывает вопросы».

Крымчане возмутились: «А если человек не проживает по месту прописки? У нас такое сплошь и рядом!»

«Многие живут у знакомых, родственников и т. п. У них нет никакого договора аренды. Например: человек (из-за санкций) вынужден был прописаться в Краснодарском крае, но проживает в Симферополе в квартире друга (например). И таких половина Крыма».

«Поездка до ближайшего банкомата за 15 км считается необходимостью? Ведь в сельской местности магазины берут наличные деньги. В нормативных документах ни слова о банкоматах не сказали, а они не везде в шаговой доступности. А то завтра можно приехать, снять деньги и заплатить штраф за нарушение режима».

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«Как можно штрафовать человека, за то, что он прописан в другом месте?! Он может быть прописан где угодно, в любом городе: у тети, мамы, бабушки, в коммерческой недвижимости, брата, дяди, папы, второй или третьей квартире, а проживать по иному адресу! И это послужит поводом для штрафа?! На каком основании запрещено ходить там, где не прописан?! На каком основании запрещено жить не по прописке?! Как вообще это можно предложить сделать?! Он не хочет ли тогда то же самое сделать в своем правительстве?! Прописан не рядом, все... Значит не в правительстве! Не на службе, не в исполнительной власти... Не прописан у моста – все ходить и перемещаться по нему нельзя! Штраф! Это такая же чушь!» – пишут крымчане на страницах главы РК Сергея Аксенова в соцсетях.

Эта ситуация – проживание не по месту регистрации – весьма распространена в Крыму, но, похоже, при принятии решения о введении штрафов не рассматривалась, так как сама проблема, не говоря уже о вариантах ее решения, до сих пор ни разу не озвучивалась.

Напомним, что в Москве, где с завтрашнего дня начинают действовать QR-коды, вопрос решили просто: житель города сам декларирует место своего пребывания. В Крыму же то ли из-за спешки, то ли по каким другим причинам с электронными пропусками решили не заморачиваться и в результате вызвали панику: люди боятся, что у них отберут последние деньги только за то, что они отправились за хлебом в магазине не по месту регистрации.

Глава МВД РК, правда, сообщил, что во избежание необоснованного привлечения к ответственности в ведомстве создана горячая линия. И даже обещал рассматривать все жалобы в течение 3 часов с момента поступления. Но номер телефона этой линии не назвал.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Завтра в Крыму начинают штрафовать нарушителей режима самоизоляции. Граждане находясь на улице обязаны иметь при себе документы, за их отсутствие также будут наказывать.

Сегодня : ФСБ-шники не выпустили из Крыма жительницу полуострова, предъявившую украинский паспорт. Жительница Крыма пыталась покинуть полуостров через пункт пропуска «Джанкой» по украинскому паспорту.

Сегодня : Крымчанам запретят выходить на улицу без паспорта. С 15 апреля в Крыму сотрудники полиции и Росгвардии будут привлекать к административной ответственности граждан, нарушающих режим всеобщей самоизоляции. При этом как нарушение будет расцениваться и отсутствие у крымчанина паспорта.

Сегодня : Крымчанина наказали за регистрацию двух гастарбайтеров из Узбекистана. Красноперекопские полицейские выявили нарушение миграционного законодательства.