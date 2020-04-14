Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Новые данные: коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров Минздрав России бьет тревогу: распространение COVID-19 усиливается В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы За сутки в Крым прибыло более 300 человек - всем выданы постановления о самоизоляции Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции

Вторник
14 апреля 2020
20:00

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции

© ruinformer.com

Стационар горбольницы №1 Севастополя на улице Надеждинцев, в котором обнаружили зараженного коронавирусом, уже пять дней работает как обсерватор, в котором изолированы 109 человек: пациенты и медики.

Эти люди через Youtube-канал «КМС»обратились к врио губернатору Развожаеву, рассказав о принудительном удерживании в охраняемом Росгвардией обсерваторе, в котором нет условий для жизни.

«Людей, которые были в контакте непосредственно с <зараженным коронавирусом> человеком (в подъезде, в самолете), держат на домашней самоизоляции. Вся смена, которая работала <в стационаре 7 апреля>, тоже прекрасно осталась в самоизоляции.

Почему мы, которые не контактировали и не видели <зараженного вирусом>, должны проходить самоизоляцию по этому адресу? Мы требуем, чтобы нам самоизоляцию сделали по адресам наших квартир», — сказала пациентка учреждения.

Изолированных содержат в полной антисанитарии: на три этажа медучреждения только один туалет, нет душа, кругом тараканы, а с окон падает штукатурка, написала пациентка больницы Алла Судина на своей странице в Facebook.

«Требуем прекратить этот беспредел, так как мы не контактировали с этим больным и готовы уйти на самоизоляцию, но удерживать нас бойцами Росгвардии — это нарушение прав человека, тем более в антисанитарных условиях!», — считает Судина.

По ее словам, на звонки пациентов Роспотребнадзор и депздрав Севастополя не отвечали. Поэтому когда две сотрудницы Роспотребнадзора сами приехали в стационар для выдачи находящимся там людям предписаний не покидать территорию, их задержали и попросили связаться с начальством, чтобы рассказать ему о реальном положении дел в стационаре.

«Эти две сотрудницы контактировали с нами — и потом поехали по домам, а мы принудительно должны по их приказам оставаться в больнице. Это полный абсурд! — возмутилась Алла Судина. — Против нас выставили представителей полиции, чтобы вывести этих сотрудниц, а не решать наши проблемы! На встречу к нам приехали представители департамента здравоохранения Севастополя, и только потому, что мы не выпускали сотрудниц из больницы!».

Читайте: В Севастополе новый случай коронавируса

Сегодня от начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Романа Проскурнина стало известно, что стационар горбольницы №1 на улице Надеждинцев будет работать как обсерватор до 20 апреля.

«Условно это медицинское учреждение является обсерватором <…>.Люди, которые там находятся, посредством массовой информации, звонками, <сообщили, что> хотят пройти самоизоляцию дома — это, к сожалению, не представляется возможным, потому что они условно являются зараженными», — сказал Проскурнин.

В правительстве Севастополя сообщили, что стоит обратить внимание на питание пациентов и персонала больницы, этот и другие вопросы необходимо решить «по возможности адекватно ситуации».

Обеспечение пациентов и персонала надлежащим питанием — одна из проблем, с которой можно разобраться вне помещения больницы, и она будет решаться, сказала «Примечаниям» председатель постоянного комитета заксобрания Севастополя по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова.

«Взять из воздуха отремонтированный туалет <мы не можем>, есть вещи, которые физически возможно сделать, а есть вещи, которые физически невозможно сделать. <…> Неприятно, да, но законы физики мы не отменим никак», — отметила депутат.

Несмотря на сообщение пресс-службы правительства Севастополя, что по санитарным нормам изолированных нельзя перевести в домашнюю изоляцию или в другие обсерваторы, администрация города дала команду отправить не нуждающихся в помощи персонал и пациентов стационара горбольницы №1 на улице Надеждинцев в государственный пансионат «Изумруд» (южнобережная зона Севастополя). Те, кому помощь необходима, будут переведены в горбольницу № 9.

Департамент здравоохранения Севастополя воздержался от комментария ситуации.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Новые данные: коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров. Коронавирус может передаться от человека к человеку на расстоянии до четырех метров.

Сегодня: Минздрав России бьет тревогу: распространение COVID-19 усиливается. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико в эфире телеканала Россия 24» заявил об усилении интенсивности распространения коронавирусной инфекции в стране.

Сегодня: За сутки в Крым прибыло более 300 человек - всем выданы постановления о самоизоляции. За сутки на территорию полуострова прибыло 13 лиц автомобильным транспортом, 93 – железнодорожным и 223 авиатранспортом. Во всех случаях проведена термометрия и вручено постановление о временной изоляции.

Сегодня: В Севастополе новый случай коронавируса. В Севастополе зафиксирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/zapertye-v-bolnitse-sevastopolya-ljudi-vzbuntovalis-protiv-izolyatsii-130301/

 
 

Проблемы здравоохранения

Новые данные: коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров

Новые данные: коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров

Минздрав России бьет тревогу: распространение COVID-19 усиливается

Минздрав России бьет тревогу: распространение COVID-19 усиливается

Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции

Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции

В Крыму ужесточили режим ограничений по COVID-19: новый указ Аксенова

В Крыму ужесточили режим ограничений по COVID-19: новый указ Аксенова

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.