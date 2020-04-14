Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции

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Стационар горбольницы №1 Севастополя на улице Надеждинцев, в котором обнаружили зараженного коронавирусом, уже пять дней работает как обсерватор, в котором изолированы 109 человек: пациенты и медики.

Эти люди через Youtube-канал «КМС»обратились к врио губернатору Развожаеву, рассказав о принудительном удерживании в охраняемом Росгвардией обсерваторе, в котором нет условий для жизни.

«Людей, которые были в контакте непосредственно с <зараженным коронавирусом> человеком (в подъезде, в самолете), держат на домашней самоизоляции. Вся смена, которая работала <в стационаре 7 апреля>, тоже прекрасно осталась в самоизоляции.

Почему мы, которые не контактировали и не видели <зараженного вирусом>, должны проходить самоизоляцию по этому адресу? Мы требуем, чтобы нам самоизоляцию сделали по адресам наших квартир», — сказала пациентка учреждения.

Изолированных содержат в полной антисанитарии: на три этажа медучреждения только один туалет, нет душа, кругом тараканы, а с окон падает штукатурка, написала пациентка больницы Алла Судина на своей странице в Facebook.

«Требуем прекратить этот беспредел, так как мы не контактировали с этим больным и готовы уйти на самоизоляцию, но удерживать нас бойцами Росгвардии — это нарушение прав человека, тем более в антисанитарных условиях!», — считает Судина.

По ее словам, на звонки пациентов Роспотребнадзор и депздрав Севастополя не отвечали. Поэтому когда две сотрудницы Роспотребнадзора сами приехали в стационар для выдачи находящимся там людям предписаний не покидать территорию, их задержали и попросили связаться с начальством, чтобы рассказать ему о реальном положении дел в стационаре.

«Эти две сотрудницы контактировали с нами — и потом поехали по домам, а мы принудительно должны по их приказам оставаться в больнице. Это полный абсурд! — возмутилась Алла Судина. — Против нас выставили представителей полиции, чтобы вывести этих сотрудниц, а не решать наши проблемы! На встречу к нам приехали представители департамента здравоохранения Севастополя, и только потому, что мы не выпускали сотрудниц из больницы!».

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Сегодня от начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Романа Проскурнина стало известно, что стационар горбольницы №1 на улице Надеждинцев будет работать как обсерватор до 20 апреля.

«Условно это медицинское учреждение является обсерватором <…>.Люди, которые там находятся, посредством массовой информации, звонками, <сообщили, что> хотят пройти самоизоляцию дома — это, к сожалению, не представляется возможным, потому что они условно являются зараженными», — сказал Проскурнин.

В правительстве Севастополя сообщили, что стоит обратить внимание на питание пациентов и персонала больницы, этот и другие вопросы необходимо решить «по возможности адекватно ситуации».

Обеспечение пациентов и персонала надлежащим питанием — одна из проблем, с которой можно разобраться вне помещения больницы, и она будет решаться, сказала «Примечаниям» председатель постоянного комитета заксобрания Севастополя по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова.

«Взять из воздуха отремонтированный туалет <мы не можем>, есть вещи, которые физически возможно сделать, а есть вещи, которые физически невозможно сделать. <…> Неприятно, да, но законы физики мы не отменим никак», — отметила депутат.

Несмотря на сообщение пресс-службы правительства Севастополя, что по санитарным нормам изолированных нельзя перевести в домашнюю изоляцию или в другие обсерваторы, администрация города дала команду отправить не нуждающихся в помощи персонал и пациентов стационара горбольницы №1 на улице Надеждинцев в государственный пансионат «Изумруд» (южнобережная зона Севастополя). Те, кому помощь необходима, будут переведены в горбольницу № 9.

Департамент здравоохранения Севастополя воздержался от комментария ситуации.

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