За три месяца два десятка алуштинцев повторно попались пьяными за рулем

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Алушта
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14 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
В ходе осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Алуште в течение минувших 3 месяцев выявлено 19 фактов повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения.
Дознавателями ОМВД России по г. Алуште в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управлением транспортным средством в состоянии опьянения).
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Транспортные средства подозреваемых помещена на штраф площадку, уголовные дела направлены в суд. Согласно санкции статьи, подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.
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