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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

За сутки в Крыму произошел 21 пожар, есть жертвы

Вторник
14 апреля 2020
09:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


За прошедшие сутки на полуострове ликвидировали 21 пожар, из них 5 в жилом секторе.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Также произошло 12 возгораний сухой растительности и мусора. Кроме того, ликвидировали лесной пожар на площади 0,01 Га. Погиб 1, спасено 2 человека.

— С начала года ликвидировано 690 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора, — добавил министр.

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По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года ликвидирован 1151 пожар, было эвакуировано 973 человека, спасено 43.

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