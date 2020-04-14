За сутки в Крым въехало 1733 автомобиля

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об это сообщил вице-премьер РК Игорь Михайличенко в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— За прошедшие сутки на территорию Республики Крым через Крымский мост пропущено 1733 транспортных средства, выпущено на территорию Краснодарского края 1842 транспортных средства. Заторов большой протяженности не зафиксировано, — доложил Михайличенко.
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Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордное падение пассажиропотока. Рекордное падение пассажиропотока было зафиксировано в аэропорту Симферополь на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.
Вчера: В Севастополе ужесточат правила въезда в город. В Севастополе к подписанию готовится указ, который обеспечит «более предметный контроль» за «границей» города.
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Воскресенье, 12 апреля 2020: Аксенов признал нехватку сил для контроля над приезжающими в Крым. Сергей Аксенов на совещании с представителями федеральных и региональных властей признал, что в республике нет нужного количества правоохранителей и медиков для контроля над всеми приезжающими в Крым, где действует противокоронавирусный режим (в том числе изоляция населения).
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