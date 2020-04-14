За сутки в Крым въехало 1733 автомобиля

Трафик на Крымском мосту держится примерно на одном уровне, заметных заторов нет.

Об это сообщил вице-премьер РК Игорь Михайличенко в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— За прошедшие сутки на территорию Республики Крым через Крымский мост пропущено 1733 транспортных средства, выпущено на территорию Краснодарского края 1842 транспортных средства. Заторов большой протяженности не зафиксировано, — доложил Михайличенко.

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