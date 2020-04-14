За сутки в Крым прибыло более 300 человек - всем выданы постановления о самоизоляции

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— За истекшие сутки в автомобильных пунктах пропуска охвачено санитарно-карантинным контролем 13 лиц, которые пересекли на въезд государственную границу.
Они осмотрены, выданы постановления о временной изоляции, отправлены в регионы для динамического наблюдения. Железнодорожным транспортом прибыло за истекшие сутки 93 человека, проведена термометрия. Лиц с инфекционной патологией не выявлено.
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Авиатранспортом прибыло 223 гражданина РФ. Также проведено анкетирование, вручены памятки о принципах карантина и самоизоляции на дому. Лабораторная диагностика продолжается – новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено.
Исследовано 50 лиц, с диагнозом внебольничной пневмонии обследовано 16 человек, — сказал Дмитрий Крутиков.
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