За сутки в Крым прибыло более 300 человек - всем выданы постановления о самоизоляции

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За сутки на территорию полуострова прибыло 13 лиц автомобильным транспортом, 93 – железнодорожным и 223 авиатранспортом. Во всех случаях проведена термометрия и вручено постановление о временной изоляции.

Об этом заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— За истекшие сутки в автомобильных пунктах пропуска охвачено санитарно-карантинным контролем 13 лиц, которые пересекли на въезд государственную границу.

Они осмотрены, выданы постановления о временной изоляции, отправлены в регионы для динамического наблюдения. Железнодорожным транспортом прибыло за истекшие сутки 93 человека, проведена термометрия. Лиц с инфекционной патологией не выявлено.

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Авиатранспортом прибыло 223 гражданина РФ. Также проведено анкетирование, вручены памятки о принципах карантина и самоизоляции на дому. Лабораторная диагностика продолжается – новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено.

Исследовано 50 лиц, с диагнозом внебольничной пневмонии обследовано 16 человек, — сказал Дмитрий Крутиков.

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