Въезды в крымские леса перекрывают шлагбаумами

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020
© Новости Крыма
Государственные лесохозяйственные учреждения, отнесенные к ведению Минприроды Крыма, продолжают работы по установке шлагбаумов и предупреждающих стендов на въездах в лес. Мера принята для ограничения посещения гражданами лесов и дополнительного информирования населения о пожароопасном сезоне.
В случае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно сообщать в региональную диспетчерскую службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым по телефонам: (3652) 44-28-12, +7 978 0000192 или в Главное управление МЧС России по Республике Крым по номеру 112.
Напомним, для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым с 10 апреля 2020 года введен особый противопожарный режим. Соответствующий приказ был опубликован на официальном сайте МЧС РК.
Читайте: В Крыму ограничат доступ в леса
В соответствии со статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Воскресенье, 12 апреля 2020: За посещение леса в Ялте грозит штраф до 5000 рублей с человека. С субботы 11 апреля по 11 мая в Ялте ввели особый противопожарный режима, во время действия которого на всей территории муниципального образования запрещено посещение лесов.
Четверг, 9 апреля 2020: Ялтинские власти предложили привлечь добровольцев к патрулированию лесов. Контроль за посещением лесов на Южном берегу Крыма в период действия режима повышенной готовности должен быть усилен.
Четверг, 9 апреля 2020: В Крыму ограничат доступ в леса. В Крыму и еще 26 регионах России введен особый противопожарный режим в лесах, в период действия которого доступ в лесные зоны будет ограничен.
Четверг, 2 апреля 2020: Крым не готов к лесным пожарам. Министерство природных ресурсов и экологии РФ по итогам проверок назвала регионы, которые не полностью готовы к лесопожарному сезону 2020 года.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/vezdy-v-krymskie-lesa-perekryvajut-shlagbaumami-130261/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму
13:10 Въезды в крымские леса перекрывают шлагбаумами
12:51 Россияне массово скупают летние туры в Крым
12:35 Первая отправка крымских новобранцев в российские войска перенесена на 20 мая
11:21 Крымчанам запретят выходить на улицу без паспорта
11:19 Крымчанина наказали за регистрацию двух гастарбайтеров из Узбекистана
10:45 В Крыму не будут взимать арендную плату с республиканского имущества за апрель
10:15 В Судаке начали выдавать сухпайки для школьников
09:52 Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму