В Судаке начали выдавать сухпайки для школьников

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Россияне массово скупают летние туры в Крым Первая отправка крымских новобранцев в российские войска перенесена на 20 мая Крымчанам запретят выходить на улицу без паспорта В Крыму не будут взимать арендную плату с республиканского имущества за апрель Как в Севастополе штрафуют нарушителей самоизоляции
Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Судак
Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020
Об этом сообщил глава администрации города Игорь Степиков.
«Побывал в Дачновской школе и школе-гимназии города Судака. Выдача продуктов проходит с соблюдением социальной дистанции, масочного режима и всех необходимых профилактических мероприятий. В течение этой недели продуктовые наборы также будут выданы ученикам 1– 4 классов, которые к льготной категории не относятся», – написал Степиков на своей странице в Facebook.
Читайте: В Крыму против дистанционного ЕГЭ из-за пандемии
Он отметил, что наборы выдаются на 10 дней, но если режим самоизоляции граждан будет продлен, выдачу продуктов продолжат.
Ранее Министерство образования, науки и молодежи Крыма сообщало об организации обеспечения сухими пайками обучающихся.
Из-за угрозы коронавируса глава Крыма Сергей Аксенов решил закрыть все школы и вузы на карантин. Также в Крыму переносят российский «единый государственный экзамен».
Новости Крыма сообщали ранее:
Суббота, 11 апреля 2020: В Крыму разработали альтернативный алгоритм дистанционного обучения. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым разработало для местных учителей и учащихся алгоритм дистанционной работы с учетом ограниченных технических возможностей.
Суббота, 11 апреля 2020: Студентов Крымского университета освободили от платы за общежития. В Крымском университете решили освободить студентов, проживающих в общежитии, от платы за проживание на период ограниченной работы университета.
Четверг, 9 апреля 2020: «Артек» отменил все смены до лета. Международный детский центр «Артек» отменил до лета все смены в лагерях.
Понедельник, 6 апреля 2020: На этой неделе крымским школьникам начнут выдавать сухпайки. Детям из льготных категорий и ученикам 1-4 классов сухие пайки или их финансовый эквивалент будут выдаваться до завершения дистанционного обучения.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/v-sudake-nachali-vydavat-suhpaiki-dlya-shkolnikov-130252/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Россияне массово скупают летние туры в Крым
13:10 Въезды в крымские леса перекрывают шлагбаумами
12:51 Россияне массово скупают летние туры в Крым
12:35 Первая отправка крымских новобранцев в российские войска перенесена на 20 мая
11:21 Крымчанам запретят выходить на улицу без паспорта
11:19 Крымчанина наказали за регистрацию двух гастарбайтеров из Узбекистана
10:45 В Крыму не будут взимать арендную плату с республиканского имущества за апрель
10:15 В Судаке начали выдавать сухпайки для школьников
09:52 Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму