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В Судаке начали выдавать сухпайки для школьников

Вторник
14 апреля 2020
10:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Судак

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


В Судаке начали выдавать продуктовые наборы для школьников льготной категории.

Об этом сообщил глава администрации города Игорь Степиков.

«Побывал в Дачновской школе и школе-гимназии города Судака. Выдача продуктов проходит с соблюдением социальной дистанции, масочного режима и всех необходимых профилактических мероприятий. В течение этой недели продуктовые наборы также будут выданы ученикам 1– 4 классов, которые к льготной категории не относятся», – написал Степиков на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что наборы выдаются на 10 дней, но если режим самоизоляции граждан будет продлен, выдачу продуктов продолжат.

Ранее Министерство образования, науки и молодежи Крыма сообщало об организации обеспечения сухими пайками обучающихся.

Из-за угрозы коронавируса глава Крыма Сергей Аксенов решил закрыть все школы и вузы на карантин. Также в Крыму переносят российский «единый государственный экзамен».

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 11 апреля 2020: В Крыму разработали альтернативный алгоритм дистанционного обучения. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым разработало для местных учителей и учащихся алгоритм дистанционной работы с учетом ограниченных технических возможностей.

Суббота, 11 апреля 2020: Студентов Крымского университета освободили от платы за общежития. В Крымском университете решили освободить студентов, проживающих в общежитии, от платы за проживание на период ограниченной работы университета.

Четверг, 9 апреля 2020: «Артек» отменил все смены до лета. Международный детский центр «Артек» отменил до лета все смены в лагерях.

Понедельник, 6 апреля 2020: На этой неделе крымским школьникам начнут выдавать сухпайки. Детям из льготных категорий и ученикам 1-4 классов сухие пайки или их финансовый эквивалент будут выдаваться до завершения дистанционного обучения.

 

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