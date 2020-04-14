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Происшествия -> Криминал

В Симферопольском районе подросток обокрал мать

Вторник
14 апреля 2020
17:43

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступило заявление от жительницы района о пропаже из домовладения 16 тыс. рублей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В совершении преступления женщина заподозрила своего несовершеннолетнего сына.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозрения женщины подтвердились. 17-летний подросток в совершенном деянии признался. С его слов, деньги он потратил на собственные нужды, прогулял.

Несовершеннолетний ранее уже попадал в поле зрения полиции за совершение кражи телефона. Он не учится, не работает, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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Следственным подразделением ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/v-simferopolskom-raione-podrostok-obokral-mat-130277/

 
 

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