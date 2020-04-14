В Симферопольском районе подросток обокрал мать

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020
Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
В совершении преступления женщина заподозрила своего несовершеннолетнего сына.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозрения женщины подтвердились. 17-летний подросток в совершенном деянии признался. С его слов, деньги он потратил на собственные нужды, прогулял.
Несовершеннолетний ранее уже попадал в поле зрения полиции за совершение кражи телефона. Он не учится, не работает, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Читайте: Мошенницы похитили у севастопольских пенсионеров около миллиона рублей
Следственным подразделением ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража).
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крымчанка украла деньги с карты доверчивого мужчины. Сотрудники полиции в Крыму задержали жительницу Джанскойского района по подозрению в краже денег с чужого банковского счета, сообщила пресс-служба МВД по республике.
Сегодня: Севастополец отдал мошеннице 70 тысяч рублей за открытие новой категории прав. В Республике Крым полицейские вычислили подозреваемую в мошенничестве через сеть Интернет.
Воскресенье, 12 апреля 2020: В Севастополе обокрали четыре продуктовых павильона. Неизвестные обокрали четыре продуктовых павильона на площади 50-летия Севастополя.
Суббота, 11 апреля 2020: В Красноперекопске полиция поймала форточника-грабителя. Красноперекопскими полицейскими задержан ранее неоднократно судимый 23-летний житель города Красноперекопск, подозреваемый в совершении грабежа и кражи.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/v-simferopolskom-raione-podrostok-obokral-mat-130277/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции
20:00 Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции
19:22 В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы
19:02 Крымчан вербовали для перевозки мигрантов в Европу
18:46 В Севастополе проведут офицерский бал в режиме онлайн
18:22 За сутки в Крым прибыло более 300 человек - всем выданы постановления о самоизоляции
18:18 В «Ладе», врезавшейся утром в столб в Симферополе, были несовершеннолетние пассажиры
18:01 Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката
17:43 В Симферопольском районе подросток обокрал мать