В Симферопольском районе подросток обокрал мать

В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступило заявление от жительницы района о пропаже из домовладения 16 тыс. рублей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В совершении преступления женщина заподозрила своего несовершеннолетнего сына.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозрения женщины подтвердились. 17-летний подросток в совершенном деянии признался. С его слов, деньги он потратил на собственные нужды, прогулял.

Несовершеннолетний ранее уже попадал в поле зрения полиции за совершение кражи телефона. Он не учится, не работает, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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Следственным подразделением ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

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