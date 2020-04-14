В Севастополе проведут офицерский бал в режиме онлайн

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В Севастополе из-за угрозы распространения коронавируса решили провести офицерский бал в режиме онлайн 15 апреля.

По информации организаторов, в нем примут участие пары из Севастополя, а также из российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Владивостока, Калининграда. Также организаторы утверждают, что среди участников – представители Мексики, Швейцарии, Франции.

«Находясь дома, они, нарядные, в одно и то же время объединятся в сети и исполнят в прямом эфире бальные танцы: вальсы, кадрили и польки», – говорится в сообщении.

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Прямой эфир бала можно увидеть на страницах «Севастопольского бала» в социальных сетях.

Организаторы добавили, что 16 и 17 апреля пройдут танцевальные мастер-классы в режиме онлайн.

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