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Коронавирус в Крыму

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В Севастополе новый случай коронавируса

Вторник
14 апреля 2020
16:54

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


В Севастополе зафиксирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Мужчина вернулся из Москвы, никого не предупредил, в итоге заразил пожилую маму, которая находится в инфекционной больнице. Ее забрали в больницу с высокой температурой и признаками ОРВИ. Его самого нашли сегодня утром с полицией. У него тоже, скорее всего, подтвердится этот анализ», - сказал Развожаев.

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Шесть человек, которые близко контактировали с заболевшей, госпитализированы в инфекционную больницу, у них берут анализы. Еще 10 человек, которые входят во вторую контактную группу, находятся в режиме самоизоляции.

Это восьмой случай заражения коронавирусом в Севастополе. Четверо пациентов уже выздоровели.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные правительства. За минувшие сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Севастополе не зарегистрировано, сообщает пресс-служба правительства города.

Сегодня: В Крыму ужесточили режим ограничений по COVID-19: новый указ Аксенова. Запрет для крымчан на посещение кладбищ и религиозных объектов, анонсированный ранее властями республики, носит рекомендательный характер.

Вчера: Крымчанка рассказала о карантине в Нидерландах. Режим повышенной готовности к ЧС требует от крымчан сознательности и дисциплины. Многим сложно представить, что кто-то может ограничить право свободно ходить по улицам и ездить на автомобилях.

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