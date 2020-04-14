В Севастополе новый случай коронавируса

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В Севастополе зафиксирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Мужчина вернулся из Москвы, никого не предупредил, в итоге заразил пожилую маму, которая находится в инфекционной больнице. Ее забрали в больницу с высокой температурой и признаками ОРВИ. Его самого нашли сегодня утром с полицией. У него тоже, скорее всего, подтвердится этот анализ», - сказал Развожаев.

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Шесть человек, которые близко контактировали с заболевшей, госпитализированы в инфекционную больницу, у них берут анализы. Еще 10 человек, которые входят во вторую контактную группу, находятся в режиме самоизоляции.

Это восьмой случай заражения коронавирусом в Севастополе. Четверо пациентов уже выздоровели.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные правительства. За минувшие сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Севастополе не зарегистрировано, сообщает пресс-служба правительства города.

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