В Севастополе новый случай коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
«Мужчина вернулся из Москвы, никого не предупредил, в итоге заразил пожилую маму, которая находится в инфекционной больнице. Ее забрали в больницу с высокой температурой и признаками ОРВИ. Его самого нашли сегодня утром с полицией. У него тоже, скорее всего, подтвердится этот анализ», - сказал Развожаев.
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Шесть человек, которые близко контактировали с заболевшей, госпитализированы в инфекционную больницу, у них берут анализы. Еще 10 человек, которые входят во вторую контактную группу, находятся в режиме самоизоляции.
Это восьмой случай заражения коронавирусом в Севастополе. Четверо пациентов уже выздоровели.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные правительства. За минувшие сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Севастополе не зарегистрировано, сообщает пресс-служба правительства города.
Сегодня: В Крыму ужесточили режим ограничений по COVID-19: новый указ Аксенова. Запрет для крымчан на посещение кладбищ и религиозных объектов, анонсированный ранее властями республики, носит рекомендательный характер.
Вчера: Крымчанка рассказала о карантине в Нидерландах. Режим повышенной готовности к ЧС требует от крымчан сознательности и дисциплины. Многим сложно представить, что кто-то может ограничить право свободно ходить по улицам и ездить на автомобилях.
Вчера: Врачи трижды отказывались госпитализировать крымчанку, 38-летняя женщина умерла. В Евпатории умерла 38-летняя Марина Позднякова: женщина болела раком, но в Евпаторийской городской больнице ее трижды отказались госпитализировать.
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