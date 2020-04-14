В Севастополе глухонемым дворникам задолжали более двух млн рублей

Главное следственное управление СК РФ проводит проверку по факту невыплаты зарплаты дворникам с ограниченными возможностями слуха и речи в Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что глухонемым дворникам несколько месяцев не платили зарплату. Перед работниками образовалась задолженность в размере 2,2 млн рублей.Благодаря мерам, принятым следственным отделом по Ленинскому району Севастополя, погашена задолженность в размере 1,4 млн рублей. Работа по возмещению ущерба продолжается.

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