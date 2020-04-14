В Севастополе глухонемым дворникам задолжали более двух млн рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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14 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что глухонемым дворникам несколько месяцев не платили зарплату. Перед работниками образовалась задолженность в размере 2,2 млн рублей.Благодаря мерам, принятым следственным отделом по Ленинскому району Севастополя, погашена задолженность в размере 1,4 млн рублей. Работа по возмещению ущерба продолжается.
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Новости Крыма сообщали ранее:
Суббота, 11 апреля 2020: В период самоизоляции в Крыму запретили посещать кладбища. Жителей Крыма попросили не посещать кладбища в предпасхальный период из-за необходимости соблюдать режим самоизоляции.
Пятница, 10 апреля 2020: В Крыму коммунальщиики массово проводят «липовые» дезинфекции. В Крыму выросло число жалоб на управляющие компании, которые проводят дезинфекцию «спустя рукава» или вовсе не убирают в подъездах многоквартирных домов.
Пятница, 10 апреля 2020: Власти Ялты обещают активизировать помывку и дезинфекцию улиц. Помывка улиц Ялты возможно станет ежедневной.
Среда, 8 апреля 2020: В Крыму призвали не выгонять домашних животных из-за коронавируса. На фоне борьбы с коронавирусом количество выброшенных животных в Крыму не увеличилось.
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