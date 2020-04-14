Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В «Ладе», врезавшейся утром в столб в Симферополе, были несовершеннолетние пассажиры

Вторник
14 апреля 2020
18:18

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


Стали известны подробности утреннего ДТП на ул. Объездной. Помимо водителя, в аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, сотрудниками полиции проводится проверка.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Напомним, 14 апреля около 06:30 утра 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2170 «Приора», двигаясь в Симферополе по ул. Объездной, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где допустил столкновение с электроопорой. По информации правоохранительных органов, в результате ДТП водитель и двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Так, у 17-летней девушки медиками диагностирован закрытый перелом ног, еще один 15-летний пассажир получил переломы костей лица и иные телесные повреждения.

Читайте: В Севастополе соседи спасли ребенка и женщину из пожара

Инспекторами ГИБДД на месте ДТП проведен весь комплекс мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: За сутки в Крыму произошел 21 пожар, есть жертвы. За прошедшие сутки на полуострове ликвидировали 21 пожар, из них 5 в жилом секторе.

Вчера: В Севастополе соседи спасли ребенка и женщину из пожара. В Севастополе соседи вывели из дома ребенка и женщину с ограниченными возможностями, которые были в опасности из-за произошедшего во дворе пожара.

Вчера: В Ялте пьяные супруги полезли в драку с полицией. Двум ялтинцам может грозить уголовная ответственность за оскорбление и причинение телесных повреждений полицейским.

Вчера: Москвичка без прав на встречке в Крыму протаранила автомобиль местного жителя. Жительница Москвы протаранила автомобиль жителя города Саки на трассе Евпатория – Симферополь ночью 12 апреля.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/v-lade-vrezavsheisya-utrom-v-stolb-v-simferopole-byli-nesovershennoletnie-passazhiry-130305/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

«Самоизолированная» в машине дама въехала в Генбанк в Севастополе

«Самоизолированная» в машине дама въехала в Генбанк в Севастополе

На Херсонщине увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма

На Херсонщине увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма

В Бахчисарае столкнулись два автомобиля: есть погибшие

В Бахчисарае столкнулись два автомобиля: есть погибшие

Балкон повис над автомобилем в Ялте

Балкон повис над автомобилем в Ялте

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции

Тренды недели

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.