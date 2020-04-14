В «Ладе», врезавшейся утром в столб в Симферополе, были несовершеннолетние пассажиры

Стали известны подробности утреннего ДТП на ул. Объездной. Помимо водителя, в аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, сотрудниками полиции проводится проверка.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Напомним, 14 апреля около 06:30 утра 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2170 «Приора», двигаясь в Симферополе по ул. Объездной, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где допустил столкновение с электроопорой. По информации правоохранительных органов, в результате ДТП водитель и двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Так, у 17-летней девушки медиками диагностирован закрытый перелом ног, еще один 15-летний пассажир получил переломы костей лица и иные телесные повреждения.

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Инспекторами ГИБДД на месте ДТП проведен весь комплекс мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

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