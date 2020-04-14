В Крыму ужесточили режим ограничений по COVID-19: новый указ Аксенова

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Как в Севастополе штрафуют нарушителей самоизоляции Отельеры Крыма прогнозируют крах своего бизнеса, если сезон не начнется 1 июня Крымчанка рассказала о карантине в Нидерландах В Севастополе ужесточат правила въезда в город Кошек признали идеальными животными для тестирования вакцин от COVID-19
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020
© pixabay.com
Соответствующие изменения внесены в указ главы РК Сергея Аксенова о введении в регионе режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Документ размещен на официальном портале крымского правительства.
«Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, а также воздержаться от посещения религиозных объектов; кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении», – сказано в документе.
Кроме того, по решению властей республики требование о двухнедельной самоизоляции для всех приезжающих в Крым граждан не распространяется на должностных лиц территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, прибывающих в Крым для осуществления должностных полномочий. Также под это исключение попадают водители грузового транспорта, осуществляющего доставку товаров в Крым, и сопровождающие груз экспедиторы.
Читайте: ВОЗ назвала условия, при которых маски становятся опасными
Анонсированная ранее властями республики выдача специальных пропусков гражданам старше 65 лет для выхода на улицу не была прописана в изменениях к указу о режиме повышенной готовности в Крыму.
С начала пандемии в Крыму зафиксировано 32 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 23 из которых – завозные, 9 случаев – местные. В Севастополе - семь человек с подтвержденной болезнью COVID-19.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Крымчанка рассказала о карантине в Нидерландах. Режим повышенной готовности к ЧС требует от крымчан сознательности и дисциплины. Многим сложно представить, что кто-то может ограничить право свободно ходить по улицам и ездить на автомобилях.
Вчера: Врачи трижды отказывались госпитализировать крымчанку, 38-летняя женщина умерла. В Евпатории умерла 38-летняя Марина Позднякова: женщина болела раком, но в Евпаторийской городской больнице ее трижды отказались госпитализировать.
Вчера: Кошек признали идеальными животными для тестирования вакцин от COVID-19. Российские вирусологи считают, что кошки наиболее восприимчивы к COVID-19, поэтому могут стать перспективной животной моделью для проверки действия потенциальных лекарств и вакцин от коронавируса.
Вчера: Как колония строгого режима: севастопольцы жалуются на условия в обсерваторе. Врачи и пациенты в 3-й городской больнице Севастополя, которые находятся на обсервации из-за обнаруженного ранее заболевшего COVID-19, жалуются на условия содержания, сравнивая их с «колонией строгого режима».
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/v-krymu-uzhestochili-rezhim-ogranichenii-po-COVID19-novyi-ukaz-aksenova-130266/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму опасаются очередной засухи
09:36 Севастополец отдал мошеннице 70 тысяч рублей за открытие новой категории прав
09:25 За сутки в Крыму произошел 21 пожар, есть жертвы
09:07 За три месяца два десятка алуштинцев повторно попались пьяными за рулем
08:30 В Севастополе глухонемым дворникам задолжали более двух млн рублей
08:01 Как в Севастополе штрафуют нарушителей самоизоляции
07:52 В Крыму ужесточили режим ограничений по COVID-19: новый указ Аксенова
07:18 Отельеры Крыма прогнозируют крах своего бизнеса, если сезон не начнется 1 июня
07:07 Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 апреля