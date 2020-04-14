В Крыму ужесточили режим ограничений по COVID-19: новый указ Аксенова

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Запрет для крымчан на посещение кладбищ и религиозных объектов, анонсированный ранее властями республики, носит рекомендательный характер.

Соответствующие изменения внесены в указ главы РК Сергея Аксенова о введении в регионе режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Документ размещен на официальном портале крымского правительства.

«Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, а также воздержаться от посещения религиозных объектов; кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении», – сказано в документе.

Кроме того, по решению властей республики требование о двухнедельной самоизоляции для всех приезжающих в Крым граждан не распространяется на должностных лиц территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, прибывающих в Крым для осуществления должностных полномочий. Также под это исключение попадают водители грузового транспорта, осуществляющего доставку товаров в Крым, и сопровождающие груз экспедиторы.

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Анонсированная ранее властями республики выдача специальных пропусков гражданам старше 65 лет для выхода на улицу не была прописана в изменениях к указу о режиме повышенной готовности в Крыму.

С начала пандемии в Крыму зафиксировано 32 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 23 из которых – завозные, 9 случаев – местные. В Севастополе - семь человек с подтвержденной болезнью COVID-19.

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