В Крыму не будут взимать арендную плату с республиканского имущества за апрель

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом глава Крыма написал на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».
«Мной принято решение о полной отмене в апреле арендной платы за имущество, находящееся в республиканской собственности, для предприятий и организаций, которые простаивают из-за ситуации с коронавирусом. Для работающих предприятий арендная плата за такое имущество будет снижена на 50%.
Поручения для принятия аналогичных решений на соответствующем уровне даны относительно имущества, которое находится в муниципальной собственности, а также принадлежит ГУПам и МУПам. Подчеркиваю, что речь пока идет только об апреле, дальше будем смотреть по ситуации.
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Отдельно будем обсуждать подход к частным арендодателям. Правительство республики готово поддержать тех из них, кто согласится освободить от арендной платы предпринимателей, попавших в сложное положение в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса», — написал Сергей Аксенов.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Крыму типографиям и СМИ официально разрешат работать в период коронавируса. Перечень предприятий, которым разрешено работать в период карантинных ограничений, будет расширен с завтрашнего дня.
Суббота, 11 апреля 2020: Главными нарушителями карантина стали торговые точки Симферополя. Администрациями муниципальных образований ежедневно проводятся рейды по выявлению организаций, нарушающих карантинные мероприятия в Республике Крым.
Суббота, 11 апреля 2020: В Крыму запретили продажу пива на разлив. В Крыму запретили работу магазинов по продаже разливного пива в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Суббота, 11 апреля 2020: В Крыму набирает популярность продажа товаров через интернет. Крымские банки фиксируют рост заявок от предпринимателей на подключение услуги интернет-эквайринга (технология, позволяющая принимать к оплате банковские карты через интернет).
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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/v-krymu-ne-budut-vzimat-arendnuju-platu-s-respublikanskogo-imushestva-za-aprel-130248/
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