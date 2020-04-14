В Крыму не будут взимать арендную плату с республиканского имущества за апрель

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял решение о полной отмене в апреле арендной платы за имущество, находящееся в республиканской собственности, для предприятий и организаций, которые простаивают из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом глава Крыма написал на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

«Мной принято решение о полной отмене в апреле арендной платы за имущество, находящееся в республиканской собственности, для предприятий и организаций, которые простаивают из-за ситуации с коронавирусом. Для работающих предприятий арендная плата за такое имущество будет снижена на 50%.

Поручения для принятия аналогичных решений на соответствующем уровне даны относительно имущества, которое находится в муниципальной собственности, а также принадлежит ГУПам и МУПам. Подчеркиваю, что речь пока идет только об апреле, дальше будем смотреть по ситуации.

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Отдельно будем обсуждать подход к частным арендодателям. Правительство республики готово поддержать тех из них, кто согласится освободить от арендной платы предпринимателей, попавших в сложное положение в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса», — написал Сергей Аксенов.

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