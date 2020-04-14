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В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы

Вторник
14 апреля 2020
19:22

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы

© Новости Крыма

Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения.

Об этом сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

В связи с поступившим циркулярным письмом от руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Натальи Пеньковской и в целях предотвращения распространения короновирусной инфекции среди населения Республики Крым и города Севастополя по благословению Правящего Архиерея Симферопольской и Крымской епархии, Высокопреосвященнейшего Лазаря, Митрополита Симферопольского и Крымского с 15 апреля по 19 апреля (включительно) будет осуществлено временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе, культовых зданий (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий).

Читайте: Карантин в действии: в РПЦ отказались закрыть храмы

Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут  использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения.

Освящение пасхальных куличей в Великую Субботу и в день Светлого Христова Воскресения будут проводиться исключительно на территории храма поэтапно группами прихожан не более 50 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 1,5 м, а также нанесением соответствующей разметки на прихрамовой территории.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Ограничения на проведение коллективных молитв в крымских мечетях продлили. Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь сообщает, что в связи со сложившейся ситуацией с распространением заболевания Сovid-19 (коронавирусом), приостановка пятничных и коллективных молитв в мечетях Крыма, а также любых просветительских и образовательных мероприятий продлена до 30 апреля 2020 года.

Вчера: Пасха в Крыму: в храмы будут пускать строго по очереди. Во время православных праздников в крымских храмах будет разрешено присутствие прихожан, но в ограниченном режиме. П

Воскресенье, 12 апреля 2020: Верующие Севастополя вопреки самоизоляции посещают храмы. Севастопольцы массово пришли в храмы и соборы города, чтобы отметить , несмотря на режим обязательной самоизоляции.

Пятница, 10 апреля 2020: Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху. В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/v-krymu-na-pyat-dnei-zakryvajut-vse-pravoslavnye-hramy-130307/

 
 

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