В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы

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Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения.

Об этом сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

В связи с поступившим циркулярным письмом от руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Натальи Пеньковской и в целях предотвращения распространения короновирусной инфекции среди населения Республики Крым и города Севастополя по благословению Правящего Архиерея Симферопольской и Крымской епархии, Высокопреосвященнейшего Лазаря, Митрополита Симферопольского и Крымского с 15 апреля по 19 апреля (включительно) будет осуществлено временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе, культовых зданий (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий).

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Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения.

Освящение пасхальных куличей в Великую Субботу и в день Светлого Христова Воскресения будут проводиться исключительно на территории храма поэтапно группами прихожан не более 50 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 1,5 м, а также нанесением соответствующей разметки на прихрамовой территории.

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Воскресенье, 12 апреля 2020 : Верующие Севастополя вопреки самоизоляции посещают храмы. Севастопольцы массово пришли в храмы и соборы города, чтобы отметить , несмотря на режим обязательной самоизоляции.

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