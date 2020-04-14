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Происшествия -> Криминал

Севастополец отдал мошеннице 70 тысяч рублей за открытие новой категории прав

Вторник
14 апреля 2020
09:36

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


В Республике Крым полицейские вычислили подозреваемую в мошенничестве через сеть Интернет.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В полицию обратился житель г. Севастополя с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Со слов потерпевшего, в одной из социальных сетей он познакомился с девушкой, которая пообещала ему за вознаграждение помощь в получении необходимых документов, в частности новой категории на управление транспортными средствами.

Новая знакомая заверила мужчину в том, что имеет возможность в решении подобных вопросов. Для получения документов заявитель перевел на указанный гражданкой счет через мобильное приложение 70 тыс. рублей. Однако после этого новая знакомая перестала выходить на связь, а ее телефон был отключен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по Красногвардейскому району установили подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась ранее не судимая 27-летняя жительница Красногвардейского района. От гражданки поступила явка с повинной.

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В ходе осмотра по месту проживания злоумышленницы полицейскими были изъяты банковские карты, флеш-накопители, сим-карты и мобильные терминалы, предположительно, используемые для осуществления противоправной деятельности.

Следственным отделом ОМВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.3 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе оперативных мероприятий полицейскими также установлена причастность злоумышленницы к совершению аналогичного деяния в отношении жителя Симферопольского района, который лишился денежных средств в сумме более 27 тыс. рублей.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/sevastopolets-otdal-moshennitse-70-tysyach-rublei-za-otkrytie-novoi-kategorii-prav-130246/

 
 

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