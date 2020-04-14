Севастополец отдал мошеннице 70 тысяч рублей за открытие новой категории прав

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Севастополь
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14 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
В полицию обратился житель г. Севастополя с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Со слов потерпевшего, в одной из социальных сетей он познакомился с девушкой, которая пообещала ему за вознаграждение помощь в получении необходимых документов, в частности новой категории на управление транспортными средствами.
Новая знакомая заверила мужчину в том, что имеет возможность в решении подобных вопросов. Для получения документов заявитель перевел на указанный гражданкой счет через мобильное приложение 70 тыс. рублей. Однако после этого новая знакомая перестала выходить на связь, а ее телефон был отключен.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по Красногвардейскому району установили подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась ранее не судимая 27-летняя жительница Красногвардейского района. От гражданки поступила явка с повинной.
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В ходе осмотра по месту проживания злоумышленницы полицейскими были изъяты банковские карты, флеш-накопители, сим-карты и мобильные терминалы, предположительно, используемые для осуществления противоправной деятельности.
Следственным отделом ОМВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.3 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.
Судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В ходе оперативных мероприятий полицейскими также установлена причастность злоумышленницы к совершению аналогичного деяния в отношении жителя Симферопольского района, который лишился денежных средств в сумме более 27 тыс. рублей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Воскресенье, 12 апреля 2020: В Севастополе обокрали четыре продуктовых павильона. Неизвестные обокрали четыре продуктовых павильона на площади 50-летия Севастополя.
Суббота, 11 апреля 2020: В Красноперекопске полиция поймала форточника-грабителя. Красноперекопскими полицейскими задержан ранее неоднократно судимый 23-летний житель города Красноперекопск, подозреваемый в совершении грабежа и кражи.
Пятница, 10 апреля 2020: В Ялте мужчина ограбил пункт выдачи товаров с помощью зажигалки. В Ялте сотрудниками полиции был задержан местный житель, который ограбил пункт выдачи товаров одной из компаний.
Пятница, 10 апреля 2020: В Симферополе полиция раскрыла кражу Коранов XIX века. В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 53-летнего местного жителя о том, что неизвестный тайно проник в частное домовладение, откуда похитил два Корана XIX века и еще одно издание 2000 года.
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