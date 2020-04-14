Ротонда на набережной Алушты под угрозой разрушения

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Ротонда на набережной Алушты, которая считается визитной карточкой города, после зимних штормов оказалась под угрозой разрушения.

Об этом сообщает глава администрации города Галина Огнева.

По ее информации, сейчас возле ротонды проводятся берегоукрепительные работы сооружений, которые были разбиты штормами.

«Идет демонтаж разрушенных конструкций и подготовка к восстановительным работам. При расчистки территории выявлено, что фундамент Ротонды требует незамедлительного укрепления, поэтому в первую очередь будут проведены данные работы, чтобы визитная карточка центральной набережной города не оказалась в море», – написала Огнева в Фейсбуке.

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Она рассчитывает, что ремонтные работы будут окончены в срок – до наступления курортного сезона.

Ранее cлужба автомобильных дорог Крыма сообщала о разрушениях подпорной стены после шторма в пгт. Солнечногорск (Алушта).

В начале марта шторм размыл городской пляж на набережной Алушты и разрушил берегоукрепительные сооружения. ​

Также сообщалось, что в селе Малореченское шторм разрушил подпорные стены и лестницы, которые ведут к пляжам.

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