Ротонда на набережной Алушты под угрозой разрушения

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Алушта
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14 апреля 2020
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Об этом сообщает глава администрации города Галина Огнева.
По ее информации, сейчас возле ротонды проводятся берегоукрепительные работы сооружений, которые были разбиты штормами.
«Идет демонтаж разрушенных конструкций и подготовка к восстановительным работам. При расчистки территории выявлено, что фундамент Ротонды требует незамедлительного укрепления, поэтому в первую очередь будут проведены данные работы, чтобы визитная карточка центральной набережной города не оказалась в море», – написала Огнева в Фейсбуке.
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Она рассчитывает, что ремонтные работы будут окончены в срок – до наступления курортного сезона.
Ранее cлужба автомобильных дорог Крыма сообщала о разрушениях подпорной стены после шторма в пгт. Солнечногорск (Алушта).
В начале марта шторм размыл городской пляж на набережной Алушты и разрушил берегоукрепительные сооружения.
Также сообщалось, что в селе Малореченское шторм разрушил подпорные стены и лестницы, которые ведут к пляжам.
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