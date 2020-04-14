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Власть -> Коммунальное хозяйство

Ротонда на набережной Алушты под угрозой разрушения

Вторник
14 апреля 2020
14:46

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Алушта

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


Ротонда на набережной Алушты под угрозой разрушения

© Крым.реалии

Ротонда на набережной Алушты, которая считается визитной карточкой города, после зимних штормов оказалась под угрозой разрушения.

Об этом сообщает глава администрации города Галина Огнева.

По ее информации, сейчас возле ротонды проводятся берегоукрепительные работы сооружений, которые были разбиты штормами.

«Идет демонтаж разрушенных конструкций и подготовка к восстановительным работам. При расчистки территории выявлено, что фундамент Ротонды требует незамедлительного укрепления, поэтому в первую очередь будут проведены данные работы, чтобы визитная карточка центральной набережной города не оказалась в море», – написала Огнева в Фейсбуке.

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Она рассчитывает, что ремонтные работы будут окончены в срок – до наступления курортного сезона.

Ранее cлужба автомобильных дорог Крыма сообщала о разрушениях подпорной стены после шторма в пгт. Солнечногорск (Алушта).

В начале марта шторм размыл городской пляж на набережной Алушты и разрушил берегоукрепительные сооружения. ​

Также сообщалось, что в селе Малореченское шторм разрушил подпорные стены и лестницы, которые ведут к пляжам.

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Коммунальное хозяйство

Ротонда на набережной Алушты под угрозой разрушения

Ротонда на набережной Алушты под угрозой разрушения

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