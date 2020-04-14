Россияне массово скупают летние туры в Крым

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Евпатория, Ялта, Феодосия, Алушта, Судак, Севастополь и Алупка в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае составили десятку популярных морских курортов для летнего отдыха в этом году.

По данным исследования, туристы бронируют отдых летом на море на период от 9,7 до 13,5 ночи и потратят на проживание от 2,3 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом на море в Сочи, Судаке и Алупке, дороже — в Ялте.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года. Десять популярных морских курортов для отдыха летом 2020 по версии tvil.ru:

Евпатория — 2434,7 рублей / 13,5 ночи

Ялта — 3568,9 рублей / 11 ночей

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Феодосия — 2671,6 рублей / 11,1 ночи

Сочи — 2270,4 рублей / 11,4 ночи

Алушта — 3236,6 рублей / 11,8 ночи

Анапа — 2310,2 рублей / 11 ночей

Судак — 2277 рублей / 10,9 ночи

Севастополь — 2765,9 рублей / 9,7 ночи

Алупка — 2298,8 рублей / 13,4 ночи

Геленджик — 2447,7 рублей / 10,5 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

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