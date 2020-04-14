Россияне массово скупают летние туры в Крым

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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14 апреля 2020
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По данным исследования, туристы бронируют отдых летом на море на период от 9,7 до 13,5 ночи и потратят на проживание от 2,3 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом на море в Сочи, Судаке и Алупке, дороже — в Ялте.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года. Десять популярных морских курортов для отдыха летом 2020 по версии tvil.ru:
Евпатория — 2434,7 рублей / 13,5 ночи
Ялта — 3568,9 рублей / 11 ночей
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Феодосия — 2671,6 рублей / 11,1 ночи
Сочи — 2270,4 рублей / 11,4 ночи
Алушта — 3236,6 рублей / 11,8 ночи
Анапа — 2310,2 рублей / 11 ночей
Судак — 2277 рублей / 10,9 ночи
Севастополь — 2765,9 рублей / 9,7 ночи
Алупка — 2298,8 рублей / 13,4 ночи
Геленджик — 2447,7 рублей / 10,5 ночи
* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей
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