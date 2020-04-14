Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 апреля

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 8 до 19, ближайшей ночью от 4 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 86 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 14 апреля.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 65 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 17, ближайшей ночью от 5 до 12 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 74 процентов. Ветер юго-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 78 процентов. Ветер южный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 11 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 76 процентов. Ветер южный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 11 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 72 процентов. Ветер южный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 11, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 81 процентов. Ветер южный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 13, ближайшей ночью от 8 до 11 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 74 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 18, ближайшей ночью от 5 до 11 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 88 процентов. Ветер юго-западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 15, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 11 градусов тепла. По городам: в Алупке - 10, в Евпатории - 10, в Керчи - 10, в Мысовом - 10, в Партените - 10, в Севастополе - 10, в Феодосии - 11, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 10, на мысе Тарханкут - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 10, в Сочи - 12, в Турции - 12, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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