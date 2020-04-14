Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 апреля

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14 апреля 2020
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 14 апреля.
В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 65 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 17, ближайшей ночью от 5 до 12 градусов выше нуля.
В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 74 процентов. Ветер юго-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля.
В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 78 процентов. Ветер южный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 11 градусов выше нуля.
В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 76 процентов. Ветер южный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 11 градусов выше нуля.
В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 72 процентов. Ветер южный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 11, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.
В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 81 процентов. Ветер южный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 13, ближайшей ночью от 8 до 11 градусов выше нуля.
В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 74 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 18, ближайшей ночью от 5 до 11 градусов выше нуля.
В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 88 процентов. Ветер юго-западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 15, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 11 градусов тепла. По городам: в Алупке - 10, в Евпатории - 10, в Керчи - 10, в Мысовом - 10, в Партените - 10, в Севастополе - 10, в Феодосии - 11, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 10, на мысе Тарханкут - 10 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 10, в Сочи - 12, в Турции - 12, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.
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Вчера: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 8 до 16, ближайшей ночью от 2 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 84 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
Воскресенье, 12 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 12, ближайшей ночью от 2 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 73 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
Суббота, 11 апреля 2020: Очередные заморозки ожидаются в Крыму в степных и предгорных районах. Ночные заморозки ожидаются в Крыму в степных и предгорных районах.
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