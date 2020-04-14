Первая отправка крымских новобранцев в российские войска перенесена на 20 мая

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Военный комиссариат Крыма отложил подготовительные мероприятия по призыву новобранцев в Вооруженные силы России.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил военный комиссар Крыма Олег Ермилов.

«С 1 апреля стартовал весенний призыв, но в соответствии с обстановкой, первая отправка в войска перенесена ориентировочно на 20 мая. В прошлую весну мы уже где-то 10 апреля отправляли первые команды. А мероприятия подготовительные мы перенесли пока на 20 апреля. Если будет необходимость, можно еще будет перенести – вплоть до окончания ограничительных мер», – сообщил Ермилов.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, поручил членам правительства республики провести рабочее совещание с военкоматом, чтобы обсудить, «как сделать так, чтобы весенний призыв не превратился в очаг распространения коронавируса».

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В воскресенье стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее число инфицированных достигло 32 человек, из них 23 являются завозными, 9 случаев – местные. 12 человек уже выздоровели.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы. Выявлять нарушителей будут в том числе и благодаря биллингу мобильных телефонов.

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