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Первая отправка крымских новобранцев в российские войска перенесена на 20 мая

Вторник
14 апреля 2020
12:35

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


Военный комиссариат Крыма отложил подготовительные мероприятия по призыву новобранцев в Вооруженные силы России.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил военный комиссар Крыма Олег Ермилов.

«С 1 апреля стартовал весенний призыв, но в соответствии с обстановкой, первая отправка в войска перенесена ориентировочно на 20 мая. В прошлую весну мы уже где-то 10 апреля отправляли первые команды. А мероприятия подготовительные мы перенесли пока на 20 апреля. Если будет необходимость, можно еще будет перенести – вплоть до окончания ограничительных мер», – сообщил Ермилов.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, поручил членам правительства республики провести рабочее совещание с военкоматом, чтобы обсудить, «как сделать так, чтобы весенний призыв не превратился в очаг распространения коронавируса».

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В воскресенье стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее число инфицированных достигло 32 человек, из них 23 являются завозными, 9 случаев – местные. 12 человек уже выздоровели.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы. Выявлять нарушителей будут в том числе и благодаря биллингу мобильных телефонов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Воскресенье, 12 апреля 2020: Карантин на двух фрегатах ЧФ РФ закончен. Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» мероприятий зашли в Севастополь и отшвартовались у штатных причалов.

Суббота, 11 апреля 2020: В России отменили военный призыв для выпускников. Весенний призыв в армию не будет распространяться на одиннадцатиклассников, которые выпускаются в этом году.

Пятница, 10 апреля 2020: Экипажи двух российских военных кораблей посадили на карантин у берегов Крыма. Моряков двух фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» посадят на карантин.

Пятница, 10 апреля 2020: Россия намерена потратить 100 млрд рублей на строительство двух вертолетоносцев в Крыму. Постройка первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на керченском заводе «Залив» в Крыму обойдется примерно 100 млрд рублей, контракт подпишут до конца апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

 

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