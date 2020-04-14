Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму

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Коронавирус на время вытеснил из сознания крымчан традиционные проблемы региона.

Однако они никуда не делись. Тревогу по-прежнему вызывает ситуация с водоснабжением республики, особенно центральной ее части: медленно, но верно падающий уровень воды в водохранилищах, сосредоточенных возле крымской столицы и Симферопольского района, не может не вызывать вопросы у жителей республики о том, насколько хватит этой воды. И не случится ли так, что в один прекрасный день разговоры об ограниченной ее подаче станут реальностью.

В начале апреля объемов воды в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах – основных источниках воды для жителей центральной части Крыма – было достаточно для того, чтобы снабжать Симферополь на протяжении трех с половиной месяцев. Об этом заявлял глава Крыма Сергей Аксенов. По состоянию на 13 апреля, по данным Госкомводхоза, Симферопольское водохранилище наполнено на 28,9%, Партизанское – на 31,5%, самое маленькое Аянское – на 71,3%.

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Как выглядят иссушенные крымские водохранилища, смотрите в видео.

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