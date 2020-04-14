Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму опасаются очередной засухи Симферополю хватит воды до середины лета Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте Часть питьевой воды в Крыму не соответствует нормам Константинов опять заявил, что «пить украинскую воду - самоубийство»
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020
© Новости Крыма
Однако они никуда не делись. Тревогу по-прежнему вызывает ситуация с водоснабжением республики, особенно центральной ее части: медленно, но верно падающий уровень воды в водохранилищах, сосредоточенных возле крымской столицы и Симферопольского района, не может не вызывать вопросы у жителей республики о том, насколько хватит этой воды. И не случится ли так, что в один прекрасный день разговоры об ограниченной ее подаче станут реальностью.
В начале апреля объемов воды в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах – основных источниках воды для жителей центральной части Крыма – было достаточно для того, чтобы снабжать Симферополь на протяжении трех с половиной месяцев. Об этом заявлял глава Крыма Сергей Аксенов. По состоянию на 13 апреля, по данным Госкомводхоза, Симферопольское водохранилище наполнено на 28,9%, Партизанское – на 31,5%, самое маленькое Аянское – на 71,3%.
Читайте: Власти Ялты обещают активизировать помывку и дезинфекцию улиц
Как выглядят иссушенные крымские водохранилища, смотрите в видео.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополе глухонемым дворникам задолжали более двух млн рублей. Главное следственное управление СК РФ проводит проверку по факту невыплаты зарплаты дворникам с ограниченными возможностями слуха и речи в Севастополе.
Суббота, 11 апреля 2020: В период самоизоляции в Крыму запретили посещать кладбища. Жителей Крыма попросили не посещать кладбища в предпасхальный период из-за необходимости соблюдать режим самоизоляции.
Пятница, 10 апреля 2020: В Крыму коммунальщиики массово проводят «липовые» дезинфекции. В Крыму выросло число жалоб на управляющие компании, которые проводят дезинфекцию «спустя рукава» или вовсе не убирают в подъездах многоквартирных домов.
Пятница, 10 апреля 2020: Власти Ялты обещают активизировать помывку и дезинфекцию улиц. Помывка улиц Ялты возможно станет ежедневной.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/pechalnoe-zrelishe-chto-ostalos-ot-vodohranilish-v-krymu-130267/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму
13:10 Въезды в крымские леса перекрывают шлагбаумами
12:51 Россияне массово скупают летние туры в Крым
12:35 Первая отправка крымских новобранцев в российские войска перенесена на 20 мая
11:21 Крымчанам запретят выходить на улицу без паспорта
11:19 Крымчанина наказали за регистрацию двух гастарбайтеров из Узбекистана
10:45 В Крыму не будут взимать арендную плату с республиканского имущества за апрель
10:15 В Судаке начали выдавать сухпайки для школьников
09:52 Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму