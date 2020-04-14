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Отельеры Крыма прогнозируют крах своего бизнеса, если сезон не начнется 1 июня

Вторник
14 апреля 2020
07:18

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


Отельеры Крыма прогнозируют крах своего бизнеса, если сезон не начнется 1 июня

© pixabay.com

Владельцы крымских гостиниц прогнозируют крах своего бизнеса, если ограничительные меры в республике не будут сняты 1 июня.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Ассоциации малых отелей Крыма Наталью Пархоменко.

«Мы надеемся, что с 1 июня сезон все-таки начнется, тогда как-то выживем. Если сместят еще дальше, то результат будет плачевный: по осени мы недосчитаемся половины наших объектов. Спасти работников мы можем, а про самого предпринимателя пока не подумали», – сообщила Пархоменко.

В настоящее время, по данным Пархоменко, ситуация еще не слишком критичная – 80% небольших средств размещения в Крыму работают только в высокий сезон, поэтому пока работников не увольняют, а зарплату продолжают выплачивать полностью или частично.

Однако отельерам все равно приходится сложно. «На данный момент в отеле живут только два гостя, это командировочные военно-промышленного комплекса. Обычно у нас в это время проживает около 50-70 человек. Конечно, выполняя указ главы республики, мы никого не уволили, но, естественно, я обеспечиваю сейчас гораздо меньше смен, – рассказала генеральный директор феодосийского курортного комплекса «Алые паруса» Анна Нерозина. – Если еще месяц все ограничения протянутся, то нам будет очень тяжело финансово».

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По словам Нерозиной, единственная служба гостиницы, которой удалось подстроиться под новые условия – это ресторан. Также работают предложенные государством механизмы поддержки, но хотелось бы большего, в частности отсрочки платы за коммунальные услуги. «Конечно, я хотела бы компенсации за то, что люди сейчас простаивают. На данный момент предложен только механизм кредитования, я считаю его не совсем справедливым», – отметила Нерозина.

Ранее сообщалось, что министерство курортов и туризма Республики Крым разработало ряд предложений по сохранению туристической отрасли, среди которых послабление налоговой нагрузки и мораторий по аренде госсобственности. Также сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике отменена апрельская плата за аренду госсобственности для предприятий, которые не работают из-за введенных ограничений.

В настоящее время всем санаториям, пансионатам, частным отелям и гостиницам в Крыму запрещено принимать постояльцев до 1 июня.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Власти Ялты составляют «черный список» отелей. Власти Ялты сообщают о завершении формирования списка отелей, которые, по их утверждению, работают нелегально.

Воскресенье, 12 апреля 2020: Крымчане стали скрывать прибывших из Москвы родственников. При обращении за медицинской помощью граждане умалчивают о прибытии родственников из Москвы, тем самым создавая риск для врачей.

Пятница, 10 апреля 2020: Крымчан призвали сообщать о незаконном размещении туристов. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко призвал крымчан обращаться на горячую линию министерства, в полицию или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 в случае, если они заметили незаконное размещение туристов.

Пятница, 10 апреля 2020: Санатории в Крыму начали требовать доплату с туристов за перенос даты отдыха. Некоторые санатории требуют доплаты от граждан, которые не смогли приехать по путевке из-за ограничительных мер и переносят время отдыха на лето.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/otelery-kryma-prognozirujut-krah-svoego-biznesa-esli-sezon-ne-nachnetsya-1-ijunya-130259/

 
 

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