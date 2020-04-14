Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные правительства

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За минувшие сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Севастополе не зарегистрировано, сообщает пресс-служба правительства города.

В стационаре инфекционной больницы необходимую медицинскую помощь получают три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Двое из них переведены туда на днях из других городских больниц, в которые были госпитализированы с признаками ОРВИ. Еще один пациент попал в инфекционную больницу 27 марта, у него уже развилась пневмония.

Всего в инфекционной больнице находятся под наблюдением 48 человек. Под наблюдением по месту жительства – 558.

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Пациенты и сотрудники больницы им. Даши Севастопольской, а также медработники горбольницы №4, в которых были обнаружены пациенты с коронавирусом, переведены в пансионат «Изумруд», который действует в режиме обсерватора. 25 пациентов из больницы им. Даши Севастопольской переведены в горбольницу №9.

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