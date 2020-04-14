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Коронавирус в Крыму

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Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные правительства

Вторник
14 апреля 2020
14:16

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


За минувшие сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Севастополе не зарегистрировано, сообщает пресс-служба правительства города.

В стационаре инфекционной больницы необходимую медицинскую помощь получают три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Двое из них переведены туда на днях из других городских больниц, в которые были госпитализированы с признаками ОРВИ. Еще один пациент попал в инфекционную больницу 27 марта, у него уже развилась пневмония.

Всего в инфекционной больнице находятся под наблюдением 48 человек. Под наблюдением по месту жительства – 558.

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Пациенты и сотрудники больницы им. Даши Севастопольской, а также медработники горбольницы №4, в которых были обнаружены пациенты с коронавирусом, переведены в пансионат «Изумруд», который действует в режиме обсерватора. 25 пациентов из больницы им. Даши Севастопольской переведены в горбольницу №9.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Севастополе новый случай коронавируса. В Севастополе зафиксирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Сегодня: В Крыму ужесточили режим ограничений по COVID-19: новый указ Аксенова. Запрет для крымчан на посещение кладбищ и религиозных объектов, анонсированный ранее властями республики, носит рекомендательный характер.

Вчера: Крымчанка рассказала о карантине в Нидерландах. Режим повышенной готовности к ЧС требует от крымчан сознательности и дисциплины. Многим сложно представить, что кто-то может ограничить право свободно ходить по улицам и ездить на автомобилях.

Вчера: Врачи трижды отказывались госпитализировать крымчанку, 38-летняя женщина умерла. В Евпатории умерла 38-летняя Марина Позднякова: женщина болела раком, но в Евпаторийской городской больнице ее трижды отказались госпитализировать.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/operativnaya-svodka-po-koronavirusu-v-sevastopole-dannye-pravitelstva-130271/

 
 

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