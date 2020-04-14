Новые данные: коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров

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Коронавирус может передаться от человека к человеку на расстоянии до четырех метров.

Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог российского Минздрава, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Николай Брико.

Делая это заявление, Брико сослался на исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний США, — передает НСН.

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Он добавил, что в аэрозоли вирус может сохранять жизнеспособность в течение 30 минут, а в некоторых случаях 2-3 часа, а на предметах — вплоть до трех суток.

— Эта особенность в меньшей мере присуща вирусу гриппа, — отметил эпидемиолог.

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