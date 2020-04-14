Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Минздрав России бьет тревогу: распространение COVID-19 усиливается Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы За сутки в Крым прибыло более 300 человек - всем выданы постановления о самоизоляции Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Новые данные: коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров

Вторник
14 апреля 2020
22:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


Новые данные: коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров

© pixabay.com

Коронавирус может передаться от человека к человеку на расстоянии до четырех метров.

Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог российского Минздрава, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Николай Брико.

Делая это заявление, Брико сослался на исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний США, — передает НСН.

Читайте: Стали известны подробности заражения симферопольца коронавирусом

Он добавил, что в аэрозоли вирус может сохранять жизнеспособность в течение 30 минут, а в некоторых случаях 2-3 часа, а на предметах — вплоть до трех суток.

— Эта особенность в меньшей мере присуща вирусу гриппа, — отметил эпидемиолог.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Минздрав России бьет тревогу: распространение COVID-19 усиливается. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико в эфире телеканала Россия 24» заявил об усилении интенсивности распространения коронавирусной инфекции в стране.

Сегодня: Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции. Стационар горбольницы №1 Севастополя на улице Надеждинцев, в котором обнаружили зараженного коронавирусом, уже пять дней работает как обсерватор, в котором изолированы 109 человек: пациенты и медики.

Сегодня: За сутки в Крым прибыло более 300 человек - всем выданы постановления о самоизоляции. За сутки на территорию полуострова прибыло 13 лиц автомобильным транспортом, 93 – железнодорожным и 223 авиатранспортом. Во всех случаях проведена термометрия и вручено постановление о временной изоляции.

Сегодня: В Севастополе новый случай коронавируса. В Севастополе зафиксирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/novye-dannye-koronavirus-mozhet-peredavatsya-na-rasstoyanii-do-chetyreh-metrov-130293/

 
 

Проблемы здравоохранения

Новые данные: коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров

Новые данные: коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров

Минздрав России бьет тревогу: распространение COVID-19 усиливается

Минздрав России бьет тревогу: распространение COVID-19 усиливается

Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции

Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции

В Крыму ужесточили режим ограничений по COVID-19: новый указ Аксенова

В Крыму ужесточили режим ограничений по COVID-19: новый указ Аксенова

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Новые данные: коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Новые данные: коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров

Тренды недели

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.