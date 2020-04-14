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Коронавирус в Крыму

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Минздрав России бьет тревогу: распространение COVID-19 усиливается

Вторник
14 апреля 2020
21:40

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


Минздрав России бьет тревогу: распространение COVID-19 усиливается

© pixabay.com

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико в эфире телеканала Россия 24» заявил об усилении интенсивности распространения коронавирусной инфекции в стране.

«Отмечается тенденция к увеличению, к усилению интенсивности эпидемического процесса», – приводит слова специалиста РИА Новости.

В частности, Москва в соответствии с критериями ВОЗ, находится «на третьей, а то и четвертой фазе развития эпидемического процесса», отметил Брико. По словам эксперта, при этой фазе «уже трудно проследить видимые источники инфекции и видимую цепочку распространения вируса».

Как сообщалось, за последние сутки в России зарегистрировали 2774 факта заражения коронавирусом, жертвами болезни стали 22 человека, а 224 удалось вылечиться.Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 21 102 человека в 82 субъектах. Поправились 1694 человека, умерли 170 человек. Наибольшее количество зараженных выявлено в Москве – 1489, в Подмосковье 460, в Санкт-Петербурге 121. В Крыму и Севастополе общее количество зараженных – 39 человек, умерших не зарегистрировано, 16 человек побороли болезнь.

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