Минздрав России бьет тревогу: распространение COVID-19 усиливается

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Новые данные: коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы За сутки в Крым прибыло более 300 человек - всем выданы постановления о самоизоляции Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020
© pixabay.com
«Отмечается тенденция к увеличению, к усилению интенсивности эпидемического процесса», – приводит слова специалиста РИА Новости.
В частности, Москва в соответствии с критериями ВОЗ, находится «на третьей, а то и четвертой фазе развития эпидемического процесса», отметил Брико. По словам эксперта, при этой фазе «уже трудно проследить видимые источники инфекции и видимую цепочку распространения вируса».
Как сообщалось, за последние сутки в России зарегистрировали 2774 факта заражения коронавирусом, жертвами болезни стали 22 человека, а 224 удалось вылечиться.Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 21 102 человека в 82 субъектах. Поправились 1694 человека, умерли 170 человек. Наибольшее количество зараженных выявлено в Москве – 1489, в Подмосковье 460, в Санкт-Петербурге 121. В Крыму и Севастополе общее количество зараженных – 39 человек, умерших не зарегистрировано, 16 человек побороли болезнь.
Читайте: В Крыму ужесточили режим ограничений по COVID-19: новый указ Аксенова
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Новые данные: коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров. Коронавирус может передаться от человека к человеку на расстоянии до четырех метров.
Сегодня: Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции. Стационар горбольницы №1 Севастополя на улице Надеждинцев, в котором обнаружили зараженного коронавирусом, уже пять дней работает как обсерватор, в котором изолированы 109 человек: пациенты и медики.
Сегодня: За сутки в Крым прибыло более 300 человек - всем выданы постановления о самоизоляции. За сутки на территорию полуострова прибыло 13 лиц автомобильным транспортом, 93 – железнодорожным и 223 авиатранспортом. Во всех случаях проведена термометрия и вручено постановление о временной изоляции.
Сегодня: В Севастополе новый случай коронавируса. В Севастополе зафиксирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/minzdrav-rossii-bet-trevogu-rasprostranenie-COVID19-usilivaetsya-130292/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
22:33 Новые данные: коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров
21:40 Минздрав России бьет тревогу: распространение COVID-19 усиливается
20:54 Франция выступила с заявлением по указу Путина о земле в Крыму
20:24 Крымским полицейским пришлось стрелять по ногам вооруженного взломщика
20:00 Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции
19:22 В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы
19:02 Крымчан вербовали для перевозки мигрантов в Европу
18:46 В Севастополе проведут офицерский бал в режиме онлайн