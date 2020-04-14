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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Крымским полицейским пришлось стрелять по ногам вооруженного взломщика

Вторник
14 апреля 2020
20:24

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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14 апреля 2020


Сотрудники полиции вынуждены были открыть огонь по жителю Бахчисарайского района, который незаконно проник в столярный цех и угрожал сторожу ножом.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«На неоднократные требования бросить нож и выйти из помещения цеха мужчина не реагировал, а наоборот направился в сторону сотрудников полиции, высказывая угрозы. Один из полицейских предупредил злоумышленника о намерении применить табельное оружие, но правонарушителя это не остановило, и он попытался напасть на полицейского, – говорится в сообщении. – С целью защиты своей жизни, полицейский произвел выстрел из табельного огнестрельного оружия в ногу нападавшего, после чего мужчина был задержан».

Раненого злоумышленника доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, его жизни ничего не угрожает. Материалы переданы в следственный орган.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего безработного гражданина, подозреваемого в применении насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК РФ)», – сообщила официальный представитель главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

По данным полиции, подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.

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