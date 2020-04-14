Крымчанка украла деньги с карты доверчивого мужчины

Сотрудники полиции в Крыму задержали жительницу Джанскойского района по подозрению в краже денег с чужого банковского счета, сообщила пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, в полицию обратился 58-летний житель Джанкоя. Он сообщил, что с его банковского счета, к которому привязана пластиковая карта, были украдены 26 900 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 24-летняя местная жительница – знакомая потерпевшего.

Выяснилось, что мужчина на фоне доверительных отношений сам дал ей воспользоваться своей банковской картой для проведения финансовых операций в банкомате, рассчитывая на ее порядочность. Воспользовавшись случаем, злоумышленница обналичила деньги и присвоила их себе.

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Женщина призналась в содеянном, от нее поступила явка с повинной. Ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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