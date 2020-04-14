Крымчанка украла деньги с карты доверчивого мужчины

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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14 апреля 2020
По данным ведомства, в полицию обратился 58-летний житель Джанкоя. Он сообщил, что с его банковского счета, к которому привязана пластиковая карта, были украдены 26 900 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 24-летняя местная жительница – знакомая потерпевшего.
Выяснилось, что мужчина на фоне доверительных отношений сам дал ей воспользоваться своей банковской картой для проведения финансовых операций в банкомате, рассчитывая на ее порядочность. Воспользовавшись случаем, злоумышленница обналичила деньги и присвоила их себе.
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Женщина призналась в содеянном, от нее поступила явка с повинной. Ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Севастополец отдал мошеннице 70 тысяч рублей за открытие новой категории прав. В Республике Крым полицейские вычислили подозреваемую в мошенничестве через сеть Интернет.
Воскресенье, 12 апреля 2020: В Севастополе обокрали четыре продуктовых павильона. Неизвестные обокрали четыре продуктовых павильона на площади 50-летия Севастополя.
Суббота, 11 апреля 2020: В Красноперекопске полиция поймала форточника-грабителя. Красноперекопскими полицейскими задержан ранее неоднократно судимый 23-летний житель города Красноперекопск, подозреваемый в совершении грабежа и кражи.
Пятница, 10 апреля 2020: В Ялте мужчина ограбил пункт выдачи товаров с помощью зажигалки. В Ялте сотрудниками полиции был задержан местный житель, который ограбил пункт выдачи товаров одной из компаний.
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