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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Крымчанина наказали за регистрацию двух гастарбайтеров из Узбекистана

Вторник
14 апреля 2020
11:19

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


Красноперекопские полицейские выявили нарушение миграционного законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В Красноперекопском районе участковый уполномоченный полиции Дмитрий Жук в ходе проверки законности пребывания иностранных граждан выявил серию нарушений миграционного законодательства.

42-летний житель одного из крупных поселков Красноперекопского района привлечен к ответственности за фиктивную постановку на учет в своем домовладении двух граждан Узбекистана в возрасте 31 и 27 лет. Как пояснили сами иностранцы, они приехали на полуостров на заработки и в настоящее время трудятся на стройке в Симферополе. При этом помещение для проживания хозяин им не предоставлял и предоставлять не собирался.

Полицейскими установлено, что регистрация по месту жительства была оформлена лишь на бумаге.

В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Красноперекопский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Согласно действующему законодательству, подозреваемому может грозить максимальное наказание — лишение свободы на срок до 3 лет.

Читайте: За крымчанами в самоизоляции проследят с помощью новых технологий

Полиция обращает внимание на требования законодательства: иностранный гражданин, поставленный на учет по месту пребывания (проживания) в жилом помещении на территории Российской Федерации, должен там постоянно проживать. Лицо, которое является принимающей стороной, должно предоставить иностранному гражданину вышеуказанное помещение для проживания.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымчанам запретят выходить на улицу без паспорта. С 15 апреля в Крыму сотрудники полиции и Росгвардии будут привлекать к административной ответственности граждан, нарушающих режим всеобщей самоизоляции. При этом как нарушение будет расцениваться и отсутствие у крымчанина паспорта.

Сегодня: За три месяца два десятка алуштинцев повторно попались пьяными за рулем. В Алуште сотрудниками полиции с начала года выявлено 19 фактов повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Сегодня: Как в Севастополе штрафуют нарушителей самоизоляции. За неделю в Севастополе было составлено 24 протокола о нарушении режима самоизоляции, все материалы направлены в суд.

Вчера: В Крыму увеличили количество нарядов полиции на улицах. Только по Симферополю сегодня, за счет сотрудников аппарата МВД по Республике Крым, увеличили количество нарядов на 60.

 

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