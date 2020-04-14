Крымчанина наказали за регистрацию двух гастарбайтеров из Узбекистана

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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14 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
В Красноперекопском районе участковый уполномоченный полиции Дмитрий Жук в ходе проверки законности пребывания иностранных граждан выявил серию нарушений миграционного законодательства.
42-летний житель одного из крупных поселков Красноперекопского района привлечен к ответственности за фиктивную постановку на учет в своем домовладении двух граждан Узбекистана в возрасте 31 и 27 лет. Как пояснили сами иностранцы, они приехали на полуостров на заработки и в настоящее время трудятся на стройке в Симферополе. При этом помещение для проживания хозяин им не предоставлял и предоставлять не собирался.
Полицейскими установлено, что регистрация по месту жительства была оформлена лишь на бумаге.
В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Красноперекопский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Согласно действующему законодательству, подозреваемому может грозить максимальное наказание — лишение свободы на срок до 3 лет.
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Полиция обращает внимание на требования законодательства: иностранный гражданин, поставленный на учет по месту пребывания (проживания) в жилом помещении на территории Российской Федерации, должен там постоянно проживать. Лицо, которое является принимающей стороной, должно предоставить иностранному гражданину вышеуказанное помещение для проживания.
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