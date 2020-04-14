Крымчанам запретят выходить на улицу без паспорта

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Россияне массово скупают летние туры в Крым Первая отправка крымских новобранцев в российские войска перенесена на 20 мая В Крыму не будут взимать арендную плату с республиканского имущества за апрель В Судаке начали выдавать сухпайки для школьников Как в Севастополе штрафуют нарушителей самоизоляции

© Новости Крыма

С 15 апреля в Крыму сотрудники полиции и Росгвардии будут привлекать к административной ответственности граждан, нарушающих режим всеобщей самоизоляции. При этом как нарушение будет расцениваться и отсутствие у крымчанина паспорта.

Об этом заявил глава МВД по республике Павел Каранда на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса.

«Есть постановление Правительства РФ, которое предписывает всем гражданам во время режимов ЧС и повышенной готовности при передвижении иметь при себе паспорт и иные документы, подтверждающие легитимность их выхода в город. Поэтому отсутствие таких документов мы будем расценивать как нарушение правил при данном режиме», – сказал министр.

По его словам, с завтрашнего дня в патрулировании будет задействовано максимальное количество сотрудников МВД. В частности, в Симферополе выставлено более 90 дополнительных нарядов, в том числе в вечернее и ночное время.

«Если мы говорим о походе в магазин, то при предъявлении паспорта сотрудник полиции видит адрес проживания и понимает, что если человек задержан рядом (с домом), то к нему вопросов нет. Если гражданин живет в одной части города, а задержан в другой, и говорит, что идет в магазин – это уже вызывает вопросы», – добавил Каранда.

Читайте: За три месяца два десятка алуштинцев повторно попались пьяными за рулем

Глава МВД по РК отметил, что особое внимание правоохранители будут уделять патрулированию мест отдыха – парковых зон, лесных массивов, прибрежных полос водоемов.

«Там нет магазинов, больниц. Поэтому там граждане будут привлекаться к административной ответственности, в том числе при передвижении на транспорте», – подчеркнул министр.

Также в МВД создана горячая линия, на которую могут обратиться граждане, считающие неправомерным их привлечение к ответственности. Каранда заверил, что жалобы будут рассматриваться в течение трех часов. Кроме того, на дорогах Крыма будут усилены проверки транспорта нарядами ГИБДД.

До 30 апреля в Крыму продлен режим всеобщей самоизоляции. Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировано 32 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 23 из которых – завозные, 9 случаев – местные. В Севастополе - семь человек с подтвержденной болезнью COVID-19.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Крымчанина наказали за регистрацию двух гастарбайтеров из Узбекистана. Красноперекопские полицейские выявили нарушение миграционного законодательства.

Сегодня : За три месяца два десятка алуштинцев повторно попались пьяными за рулем. В Алуште сотрудниками полиции с начала года выявлено 19 фактов повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Сегодня : Как в Севастополе штрафуют нарушителей самоизоляции. За неделю в Севастополе было составлено 24 протокола о нарушении режима самоизоляции, все материалы направлены в суд.

Вчера : В Крыму увеличили количество нарядов полиции на улицах. Только по Симферополю сегодня, за счет сотрудников аппарата МВД по Республике Крым, увеличили количество нарядов на 60.