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Крымчанам запретят выходить на улицу без паспорта

Вторник
14 апреля 2020
11:21

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


Крымчанам запретят выходить на улицу без паспорта

© Новости Крыма

С 15 апреля в Крыму сотрудники полиции и Росгвардии будут привлекать к административной ответственности граждан, нарушающих режим всеобщей самоизоляции. При этом как нарушение будет расцениваться и отсутствие у крымчанина паспорта.

Об этом заявил глава МВД по республике Павел Каранда на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса.

«Есть постановление Правительства РФ, которое предписывает всем гражданам во время режимов ЧС и повышенной готовности при передвижении иметь при себе паспорт и иные документы, подтверждающие легитимность их выхода в город. Поэтому отсутствие таких документов мы будем расценивать как нарушение правил при данном режиме», – сказал министр.

По его словам, с завтрашнего дня в патрулировании будет задействовано максимальное количество сотрудников МВД. В частности, в Симферополе выставлено более 90 дополнительных нарядов, в том числе в вечернее и ночное время.

«Если мы говорим о походе в магазин, то при предъявлении паспорта сотрудник полиции видит адрес проживания и понимает, что если человек задержан рядом (с домом), то к нему вопросов нет. Если гражданин живет в одной части города, а задержан в другой, и говорит, что идет в магазин – это уже вызывает вопросы», – добавил Каранда.

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Глава МВД по РК отметил, что особое внимание правоохранители будут уделять патрулированию мест отдыха – парковых зон, лесных массивов, прибрежных полос водоемов.

«Там нет магазинов, больниц. Поэтому там граждане будут привлекаться к административной ответственности, в том числе при передвижении на транспорте», – подчеркнул министр.

Также в МВД создана горячая линия, на которую могут обратиться граждане, считающие неправомерным их привлечение к ответственности. Каранда заверил, что жалобы будут рассматриваться в течение трех часов. Кроме того, на дорогах Крыма будут усилены проверки транспорта нарядами ГИБДД.

До 30 апреля в Крыму продлен режим всеобщей самоизоляции. Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировано 32 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 23 из которых – завозные, 9 случаев – местные. В Севастополе - семь человек с подтвержденной болезнью COVID-19.

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